В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры, признаки поражения центральной нервной системы являются первыми симптомами заболевания вирусом Нипах, рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
«
"Первыми симптомами заболевания являются сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры тела, признаки поражения центральной нервной системы", - сказал журналистам Малеев.
Он рекомендовал путешественникам, которые едут в эндемичные регионы, избегать контакта с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников.
«
"Вакцин против вируса Нипах нет, поэтому меры профилактики остаются самым верным способом защитить себя", - заключил эксперт.