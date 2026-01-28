Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/nipakh-2070765355.html
В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах
В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах - РИА Новости, 28.01.2026
В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах
Сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры, признаки поражения центральной нервной системы являются первыми симптомами заболевания вирусом... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:05:00+03:00
2026-01-28T14:05:00+03:00
здоровье - общество
западная бенгалия
индия
виктор малеев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_ea08eda03263318d0439db4b72e7193f.jpg
https://ria.ru/20260128/sluchai-2070763342.html
https://ria.ru/20260128/rossija-2070759422.html
западная бенгалия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9d1c32025b9c5fa4b0fd8a3f3194e22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, западная бенгалия, индия, виктор малеев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Здоровье - Общество, Западная Бенгалия, Индия, Виктор Малеев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах

Академик Малеев назвал первые симптомы заболевания вирусом Нипах

© REUTERS / CK ThanseerМедики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / CK Thanseer
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры, признаки поражения центральной нервной системы являются первыми симптомами заболевания вирусом Нипах, рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах в Россию
Вчера, 13:57
«
"Первыми симптомами заболевания являются сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры тела, признаки поражения центральной нервной системы", - сказал журналистам Малеев.
Он рекомендовал путешественникам, которые едут в эндемичные регионы, избегать контакта с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников.
«
"Вакцин против вируса Нипах нет, поэтому меры профилактики остаются самым верным способом защитить себя", - заключил эксперт.
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах
Вчера, 13:39
 
Здоровье - ОбществоЗападная БенгалияИндияВиктор МалеевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала