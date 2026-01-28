Рейтинг@Mail.ru
Жену экс-президента Южной Кореи признали невиновной в манипуляции акциями - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 28.01.2026 (обновлено: 08:47 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/kim-2070692776.html
Жену экс-президента Южной Кореи признали невиновной в манипуляции акциями
Жену экс-президента Южной Кореи признали невиновной в манипуляции акциями - РИА Новости, 28.01.2026
Жену экс-президента Южной Кореи признали невиновной в манипуляции акциями
Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, невиновной в манипуляции акциями в 2010-2012 годах, следует из... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:37:00+03:00
2026-01-28T08:47:00+03:00
в мире
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975946697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2985bfacca0762d18b336992327c0bc.jpg
https://ria.ru/20260121/sud-2069223606.html
https://ria.ru/20260116/koreya-2068346428.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975946697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b46b683b59c4f4170e7767504290f5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
Жену экс-президента Южной Кореи признали невиновной в манипуляции акциями

Экс-первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи признали невиновной в манипуляции акциями

© AP Photo / Kim Hong-JiСупруга экс-президента Южной Кореи Ким Гон Хи
Супруга экс-президента Южной Кореи Ким Гон Хи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Kim Hong-Ji
Супруга экс-президента Южной Кореи Ким Гон Хи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 28 янв - ПРАЙМ. Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, невиновной в манипуляции акциями в 2010-2012 годах, следует из трансляции заседания суда телеканалом JTBC.
Уголовная коллегия №27 Центрального окружного суда Сеула 28 января с 14.10 по местному времени (8.10 мск) провела заседание по оглашению приговора.
По версии следствия, в 2010–2012 годах жена экс-президента действовала заодно с руководством компании Deutsche Motors и аффилированными лицами, искусственно завышая курс акций и получив незаконную прибыль около 810 миллионов вон. Прокуратура отмечала, что все остальные участники этой биржевой аферы ранее уже осуждены, тогда как Ким Гон Хи сознательно участвовала в биржевой махинации и воспользовалась статусом супруги президента, чтобы уклониться от допросов и затянуть расследование.
Суд признал Ким Гон Хи невиновной по этому обвинению, заявив, что жена экс-президента могла косвенно осознавать факт манипуляции акциями, но нет прямых доказательств того, что она участвовала в ценовом манипулировнии в 2012 году и нельзя признать ее соучастницей. Суд также заявил, что по случаям покупки акций в 2010 и 2011 годах 10-летний срок давности уже истек.
Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экс-премьера Южной Кореи признали соучастником в мятеже
21 января, 09:13
Суд пришёл к выводу, что по части эпизодов обвинения в манипулировании акциями истёк 10-летний срок давности, а по остальным эпизодам, хотя срок давности формально не был исчерпан, обвинению не удалось доказать сам факт совершения преступления, в связи с чем по сложившейся судебной практике суд признал Ким Гон Хи невиновной по данному обвинению.
"В связи с этим по данным пунктам обвинения суд постановляет вынести оправдательный приговор", - заявил судья.
Заседание суда транслировалось в прямом эфире. Это стало первой прямой трансляцией вынесения приговора судом первой инстанции в отношении бывшей первой леди.
Ким Гон Хи - супруга экс-главы государства Юн Сок Ёля, который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, - обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и махинациях с опросами общественного мнения на выборах.
Команда специального прокурора Мин Чжун Ки в декабре 2025 года запросила у суда наказание в виде 15 лет лишения свободы для экс-первой леди.
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Против экс-президента Южной Кореи и его жены проведут допрасследование
16 января, 16:22
 
В миреЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала