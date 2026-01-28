Жену экс-президента Южной Кореи признали невиновной в манипуляции акциями

СЕУЛ, 28 янв - ПРАЙМ. Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, невиновной в манипуляции акциями в 2010-2012 годах, следует из трансляции заседания суда телеканалом Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, невиновной в манипуляции акциями в 2010-2012 годах, следует из трансляции заседания суда телеканалом JTBC

Уголовная коллегия №27 Центрального окружного суда Сеула 28 января с 14.10 по местному времени (8.10 мск) провела заседание по оглашению приговора.

По версии следствия, в 2010–2012 годах жена экс-президента действовала заодно с руководством компании Deutsche Motors и аффилированными лицами, искусственно завышая курс акций и получив незаконную прибыль около 810 миллионов вон. Прокуратура отмечала, что все остальные участники этой биржевой аферы ранее уже осуждены, тогда как Ким Гон Хи сознательно участвовала в биржевой махинации и воспользовалась статусом супруги президента, чтобы уклониться от допросов и затянуть расследование.

Суд признал Ким Гон Хи невиновной по этому обвинению, заявив, что жена экс-президента могла косвенно осознавать факт манипуляции акциями, но нет прямых доказательств того, что она участвовала в ценовом манипулировнии в 2012 году и нельзя признать ее соучастницей. Суд также заявил, что по случаям покупки акций в 2010 и 2011 годах 10-летний срок давности уже истек.

Суд пришёл к выводу, что по части эпизодов обвинения в манипулировании акциями истёк 10-летний срок давности, а по остальным эпизодам, хотя срок давности формально не был исчерпан, обвинению не удалось доказать сам факт совершения преступления, в связи с чем по сложившейся судебной практике суд признал Ким Гон Хи невиновной по данному обвинению.

"В связи с этим по данным пунктам обвинения суд постановляет вынести оправдательный приговор", - заявил судья.

Заседание суда транслировалось в прямом эфире. Это стало первой прямой трансляцией вынесения приговора судом первой инстанции в отношении бывшей первой леди.

Ким Гон Хи - супруга экс-главы государства Юн Сок Ёля , который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, - обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и махинациях с опросами общественного мнения на выборах.