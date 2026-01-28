Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал сравнение вируса Нипах с COVID-19 некорректным
14:18 28.01.2026 (обновлено: 14:24 28.01.2026)
Эксперт назвал сравнение вируса Нипах с COVID-19 некорректным
Эксперт назвал сравнение вируса Нипах с COVID-19 некорректным

Малеев: сравнивать COVID-19 и вирус Нипах некорректно

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. COVID-19 и вирус Нипах - разные вирусы с разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности, сравнивать их крайне некорректно, рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"Сравнивать COVID-19 и вирус Нипах крайне некорректно. Это разные вирусы с разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности", - сказал Малеев журналистам.
Он уточнил, что COVID-19 показал высокую заразность и привел к пандемии. Вирус Нипах отличается высокой смертностью и чаще вызывает локальные вспышки, преимущественно при контакте с животными, с зараженными объектами окружающей среды или при тесном долгом контакте между людьми.
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
