Эксперт назвал сравнение вируса Нипах с COVID-19 некорректным

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. COVID-19 и вирус Нипах - разные вирусы с разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности, сравнивать их крайне некорректно, рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Он уточнил, что COVID-19 показал высокую заразность и привел к пандемии. Вирус Нипах отличается высокой смертностью и чаще вызывает локальные вспышки, преимущественно при контакте с животными, с зараженными объектами окружающей среды или при тесном долгом контакте между людьми.