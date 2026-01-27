Зарубежные дипломаты направили венки к мемориалу "Мать-Родина" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Зарубежные дипломатические представительства направили венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
В частности, к подножью монумента возложены венки от Таиланда, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Танзании, Республики Сербской. Также установлен венок, на ленте которого написано "От народа Индии", венок от почетного консула Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге.
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.