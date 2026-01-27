Рейтинг@Mail.ru
Два футболиста "Тоттенхэма" стали участниками ДТП
Футбол
 
22:54 27.01.2026
Два футболиста "Тоттенхэма" стали участниками ДТП
Два футболиста "Тоттенхэма" стали участниками ДТП
Футболисты "Тоттенхэма" Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер попали в незначительную автомобильную аварию, сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х со ссылкой... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Два футболиста "Тоттенхэма" стали участниками ДТП

Игроки "Тоттенхэма" Коло Муани и Одобер попали в ДТП

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Футболисты "Тоттенхэма" Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер попали в незначительную автомобильную аварию, сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х со ссылкой на слова тренера английской команды Томаса Франка.
Авария произошла из-за лопнувшей шины. Отмечается, что оба игрока чувствуют себя хорошо и во вторник отправятся вместе с командой во Франкфурт для участия в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".
По итогам семи встреч "Тоттенхэм" с 28 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
