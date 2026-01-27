https://ria.ru/20260127/tottenkhem-2070656916.html
Два футболиста "Тоттенхэма" стали участниками ДТП
Два футболиста "Тоттенхэма" стали участниками ДТП
Футболисты "Тоттенхэма" Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер попали в незначительную автомобильную аварию, сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х со ссылкой... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T22:54:00+03:00
футбол
спорт
тоттенхэм хотспур
айнтрахт (франкфурт)
лига чемпионов уефа
