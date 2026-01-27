К делу серба, который подал иск к компании из России, привлекли прокуратуру

КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края привлек Южную транспортную прокуратуру в качестве третьего лица по делу серба Романа Минарика, который требует дивиденды с компаний в РФ и в том числе подал иск к ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на 4,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Привлечь Южную транспортную прокуратуру к делу в качестве третьего лица", - объявил судья.

Также к делу на данный момент привлечены прокуратура Краснодарского края , Минфин РФ, управление Росфинмониторинга по ЮФО, НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" и компания "Семпиола Инвест Лимитед", конечным бенефициаром которой является сам Минарик.

Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии , с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов.

Так, в арбитражный суд Краснодарского края поступил иск от Минарика к ПАО " Новороссийский морской торговый порт ", в котором он просит взыскать задолженность по выплате дивидендов в размере 4 731 102 рубля, а также проценты "за пользование чужими денежными средствами" в размере 253 535 рублей на дату обращения в суд. Держателем акций ПАО "НМТП" в интересах Минарика является зарегистрированная в Никосии Кипр ) компания "Семпиола Инвест Лимитед" (Sempiola Invest Limited), а сами акции хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Фонтобель АГ (Bank Vontobel AG), следует из документов суда.

По словам представителя Минарика и компании "Семпиола Инвест Лимитед", истец имел гражданство Германии , но информацию о том, когда он его утратил, необходимо уточнить. По словам представителя истца, Минарик живет в Сербии на протяжении 10 лет, с 2016 года, при этом родился в Праге , но на данный момент чешского гражданства у него нет. Компания "Семпиола" является и являлась акционером ПАО "НМТП", а в период с 2016 по 2021 годы компания получала дивиденды, добавил он.

"Роман Минарик инвестирует в российский рынок уже около 20 лет… Мы представили доказательства того, что эти ценные бумаги были приобретены не за счет того, что он получал доход за рубежом, а за счет сделок на российском рынке ценных бумаг", - сказал представитель Минарика.

Представитель ПАО "НМТП" в ходе предыдущего заседания заявляла о наличии у Минарика гражданства Германии, которая является недружественным государством, на что представитель Минарика тогда ответила, что это не так в настоящее время, при этом, по ее словам, по состоянию на 2012 год немецким гражданством он обладал.

Кроме того, в предыдущем судебном заседании представитель НМТП заявляла о том, что Минарик является конечным бенефициаром и британской компании Kor Field, о чем известно из публикаций в иностранной прессе. Представитель самого Минарика пояснила, что зарегистрированная в Великобритании компания также является участником нескольких судебных разбирательств, инициированных на территории РФ

Как поясняла ранее РИА Новости представитель НМТП, в разбирательстве с Чешской республикой от 2011 года, согласно утверждениям в публикациях в иностранной прессе, Минарик заявлен как гражданин Германии, и не исключается, что и на сегодняшний день у него может иметься гражданство недружественного государства.

При этом представитель истца заявил в суде, что "иностранное юридическое лицо прекращает быть недружественным, если это лицо контролируется дружественным лицом".

Следующее заседание по делу назначено на 2 марта.