27.01.2026
16:40 27.01.2026
К делу серба, который подал иск к компании из России, привлекли прокуратуру
К делу серба, который подал иск к компании из России, привлекли прокуратуру
Арбитражный суд Краснодарского края привлек Южную транспортную прокуратуру в качестве третьего лица по делу серба Романа Минарика, который требует дивиденды с...
К делу серба, который подал иск к компании из России, привлекли прокуратуру

К делу требующего дивиденды с компаний из РФ Минарика привлекли прокуратуру

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края привлек Южную транспортную прокуратуру в качестве третьего лица по делу серба Романа Минарика, который требует дивиденды с компаний в РФ и в том числе подал иск к ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на 4,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Привлечь Южную транспортную прокуратуру к делу в качестве третьего лица", - объявил судья.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Вчера, 08:48
Вчера, 08:48
Также к делу на данный момент привлечены прокуратура Краснодарского края, Минфин РФ, управление Росфинмониторинга по ЮФО, НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" и компания "Семпиола Инвест Лимитед", конечным бенефициаром которой является сам Минарик.
Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов.
Так, в арбитражный суд Краснодарского края поступил иск от Минарика к ПАО "Новороссийский морской торговый порт", в котором он просит взыскать задолженность по выплате дивидендов в размере 4 731 102 рубля, а также проценты "за пользование чужими денежными средствами" в размере 253 535 рублей на дату обращения в суд. Держателем акций ПАО "НМТП" в интересах Минарика является зарегистрированная в Никосии (Кипр) компания "Семпиола Инвест Лимитед" (Sempiola Invest Limited), а сами акции хранятся на депозитарных счетах швейцарского банка Фонтобель АГ (Bank Vontobel AG), следует из документов суда.
По словам представителя Минарика и компании "Семпиола Инвест Лимитед", истец имел гражданство Германии, но информацию о том, когда он его утратил, необходимо уточнить. По словам представителя истца, Минарик живет в Сербии на протяжении 10 лет, с 2016 года, при этом родился в Праге, но на данный момент чешского гражданства у него нет. Компания "Семпиола" является и являлась акционером ПАО "НМТП", а в период с 2016 по 2021 годы компания получала дивиденды, добавил он.
"Роман Минарик инвестирует в российский рынок уже около 20 лет… Мы представили доказательства того, что эти ценные бумаги были приобретены не за счет того, что он получал доход за рубежом, а за счет сделок на российском рынке ценных бумаг", - сказал представитель Минарика.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
24 ноября 2025, 19:25
24 ноября 2025, 19:25
Представитель ПАО "НМТП" в ходе предыдущего заседания заявляла о наличии у Минарика гражданства Германии, которая является недружественным государством, на что представитель Минарика тогда ответила, что это не так в настоящее время, при этом, по ее словам, по состоянию на 2012 год немецким гражданством он обладал.
Кроме того, в предыдущем судебном заседании представитель НМТП заявляла о том, что Минарик является конечным бенефициаром и британской компании Kor Field, о чем известно из публикаций в иностранной прессе. Представитель самого Минарика пояснила, что зарегистрированная в Великобритании компания также является участником нескольких судебных разбирательств, инициированных на территории РФ.
Как поясняла ранее РИА Новости представитель НМТП, в разбирательстве с Чешской республикой от 2011 года, согласно утверждениям в публикациях в иностранной прессе, Минарик заявлен как гражданин Германии, и не исключается, что и на сегодняшний день у него может иметься гражданство недружественного государства.
При этом представитель истца заявил в суде, что "иностранное юридическое лицо прекращает быть недружественным, если это лицо контролируется дружественным лицом".
Следующее заседание по делу назначено на 2 марта.
В ноябре 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже возвратил Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллиона рублей. Всего сербом с июня инициировано более 10 разбирательств, среди них иск в Москве к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, в Нижегородской области к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе
8 декабря 2025, 13:57
8 декабря 2025, 13:57
 
