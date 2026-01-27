Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 27.01.2026 (обновлено: 18:20 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/shkola-2070613729.html
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах - РИА Новости, 27.01.2026
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
Практику оценивания поведения учащихся расширят на все российские школы в 2026-2027 учебном году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:57:00+03:00
2026-01-27T18:20:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064567479.html
россия
тульская область
луганская народная республика
новгородская область
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, чеченская республика (чечня), республика мордовия, новгородская область, ярославская область, образование - общество, образование, школа, дети
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Чеченская республика (Чечня), Республика Мордовия, Новгородская область, Ярославская область, Образование - Общество, Образование, Школа, Дети
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах

Кравцов: оценку за поведение введут по всей России в следующем учебном году

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Практику оценивания поведения учащихся расширят на все российские школы в 2026-2027 учебном году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Со следующего учебного года мы будем вводить оценку за поведение школьников", — сказал он на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских чтений в Государственном Кремлевском дворце.
С 1 сентября 2025 года такую систему апробируют в некоторых школах в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.
Главной задачей оценок поведения, по данным Министерства просвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей. К ним относятся старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве отчислили школьника, оскорблявшего учителя
25 декабря 2025, 12:53
 
ОбществоРоссияТульская областьЛуганская Народная РеспубликаСергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЧеченская республика (Чечня)Республика МордовияНовгородская областьЯрославская областьОбразование - ОбществоОбразованиеШколаДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала