Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Практику оценивания поведения учащихся расширят на все российские школы в 2026-2027 учебном году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Со следующего учебного года мы будем вводить оценку за поведение школьников", — сказал он на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских чтений в Государственном Кремлевском дворце.

С 1 сентября 2025 года такую систему апробируют в некоторых школах в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, ЛНР , Чечне и Мордовии.