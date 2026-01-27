https://ria.ru/20260127/shkola-2070613729.html
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах - РИА Новости, 27.01.2026
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
Практику оценивания поведения учащихся расширят на все российские школы в 2026-2027 учебном году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:57:00+03:00
2026-01-27T17:57:00+03:00
2026-01-27T18:20:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064567479.html
россия
тульская область
луганская народная республика
новгородская область
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, чеченская республика (чечня), республика мордовия, новгородская область, ярославская область, образование - общество, образование, школа, дети
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Чеченская республика (Чечня), Республика Мордовия, Новгородская область, Ярославская область, Образование - Общество, Образование, Школа, Дети
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
Кравцов: оценку за поведение введут по всей России в следующем учебном году