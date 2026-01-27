Рейтинг@Mail.ru
14:06 27.01.2026
В Москве почтили память блокадников Ленинграда
В Москве почтили память блокадников Ленинграда
общество, ленинград, москва, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Москва, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
В Москве почтили память блокадников Ленинграда

Возложение цветов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошло в Москве

Церемония возвращения Вечного огня в Александровский сад
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в честь 82-летия со снятия блокады Ленинграда состоялась в Александровском саду в Москве, память погибших почтили минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости.
В возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, стеле городам воинской славы и памятному знаку "Ленинград-город-Герой" приняли участие московские кадеты, ветераны, руководитель представительства правительства Санкт-Петербурга в Москве Сергей Осипов, руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Николай Циганов и заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
