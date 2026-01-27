В Москве почтили память блокадников Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в честь 82-летия со снятия блокады Ленинграда состоялась в Александровском саду в Москве, память погибших почтили минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости.

Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.