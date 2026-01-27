ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увеличить до 1 миллиона рублей выплаты на погашение ипотечных кредитов для семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ).

Текст рекомендаций ОП РФ имеется в распоряжении РИА Новости.

Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации составлены по итогам круглого стола на тему "Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей", который прошел в ОП РФ 25 апреля 2025 года.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: увеличения до 1 млн рублей (плюс 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в отношении семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, в субъектах Российской Федерации, в которых не обеспечивается воспроизводство населения", - следует из текста рекомендаций.

Также в ОП РФ выступили за разработку единой программы аренды жилья для отдельных категорий граждан, включая семьи с детьми, и за законодательное закрепление права многодетных семей на альтернативную денежную выплату в регионах, где отсутствует возможность предоставления земельных участков.

Среди других предложений - организация бесплатного предоставления земли многодетным семьям через единый информационный ресурс по аналогии с программой "Гектар на Дальнем Востоке", расширение возможностей использования материнского капитала, а также изменения условий программы "Семейная ипотека".