ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям - 27.01.2026
18:07 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ipoteka-2070615578.html
ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям
ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Увеличить до 1 миллиона рублей выплаты на погашение ипотечных кредитов для семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ).
Текст рекомендаций ОП РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей
21 января, 18:45
Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации составлены по итогам круглого стола на тему "Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей", который прошел в ОП РФ 25 апреля 2025 года.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: увеличения до 1 млн рублей (плюс 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в отношении семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, в субъектах Российской Федерации, в которых не обеспечивается воспроизводство населения", - следует из текста рекомендаций.
Также в ОП РФ выступили за разработку единой программы аренды жилья для отдельных категорий граждан, включая семьи с детьми, и за законодательное закрепление права многодетных семей на альтернативную денежную выплату в регионах, где отсутствует возможность предоставления земельных участков.
Среди других предложений - организация бесплатного предоставления земли многодетным семьям через единый информационный ресурс по аналогии с программой "Гектар на Дальнем Востоке", расширение возможностей использования материнского капитала, а также изменения условий программы "Семейная ипотека".
В частности, в Общественной палате предложили дифференцировать процентную ставку в зависимости от количества детей: 8% годовых при рождении первого ребенка, 6% - второго и 4% - третьего. Кроме того, предлагается увеличить максимальную сумму кредита с 6 до 9 миллионов рублей, а для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - с 12 до 18 миллионов рублей при покупке жилья площадью от 60 квадратных метров для семей с двумя и более детьми.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Вчера, 05:10
 
Общество Россия Москва Московская область (Подмосковье)
 
 
