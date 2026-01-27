Белоруссия хранит память о блокаде Ленинграда, заявил Грызлов

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда является общей трагедией братских народов России и Белоруссии, и они хранят историческую память, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.

По его словам, совместно с Белорусским союзом блокадников Ленинграда регулярно проводятся памятные мероприятия, в том числе – ежегодная акция "Никто не забыт, ничто не забыто". Она состоится и в этот вторник в Минском государственном дворце детей и молодёжи.