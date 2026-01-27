Белоруссия хранит память о блокаде Ленинграда, заявил Грызлов

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда является общей трагедией братских народов России и Белоруссии, и они хранят историческую память, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.
Двадцать седьмого января отмечается День воинской славы – День полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады, которая длилась почти 900 дней и ночей.
"Для России и Беларуси неприятие нацизма во всех его проявлениях – это краеугольный камень нашей общей исторической памяти. На протяжении десятилетий мы из поколения в поколение передаём воспоминания очевидцев о неизмеримых страданиях, которые нацизм принёс ленинградцам и всему советскому народу", - сказал Грызлов.
По его словам, совместно с Белорусским союзом блокадников Ленинграда регулярно проводятся памятные мероприятия, в том числе – ежегодная акция "Никто не забыт, ничто не забыто". Она состоится и в этот вторник в Минском государственном дворце детей и молодёжи.
"Блокада Ленинграда – общая трагедия наших братских народов. На Аллее памяти Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге расположена мемориальная табличка: "Вечная память и слава белорусам – героическим защитникам Ленинграда". Там же находится стела "Учащимся ремесленных училищ Ленинграда", - сказал посол.
По его словам, с октября 1940 года по июнь 1941 года около 24 тысяч подростков из белорусских городов и сёл приехали в Ленинград, чтобы получить образование в ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения, в июле 1941 года они должны были отправиться домой на каникулы, но началась война. "Под непрерывными обстрелами и от голода погиб каждый второй. В личных делах 12 тысяч молодых белорусов в графе "время и место убытия" значилось: "1942 год, Пискарёвское кладбище". Перед лицом таких исторических фактов становится очевидно, почему каждое российско-белорусское совместное мероприятие и мемориальная акция наполнены столь глубоким объединяющим смыслом", - сказал глава российской дипломатической миссии.
Грызлов привел в пример масштабный международный форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Впервые форум прошёл в Волгограде в канун 80-летия Великой Победы. "В этом году – в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны – форум пройдёт в Бресте, на земле, которая первой встретила удар нацистских полчищ в 1941 году", - отметил Грызлов. По его словам, в вопросах сохранения исторической памяти Россия и Белоруссия активно сотрудничают и в правовой плоскости. "Особого упоминания здесь заслуживает взаимодействие Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Беларуси по рассекречиванию архивных материалов о преступлениях нацистов и их пособников. За 2025 год российская сторона передала белорусским следственным органам более 2000 документов, на основе которых был вынесен ряд судебных решений. Эта работа, несомненно, будет продолжена", - заявил Грызлов.