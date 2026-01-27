Кириленко поздравил Демина с приглашением на Матч восходящих звезд НБА

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин своей игрой заслужил приглашение на Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Матч состоится 13 февраля в рамках звездного уик-энда НБА на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс". В нем примут участие три команды, состоящие из новичков лиги и игроков, проводящих второй сезон в НБА, а также команда G-лиги.
"Поздравляем Егора! Своей игрой он, безусловно, заслужил это приглашение. Конечно, когда ты попадаешь в НБА, это уже само собой достижение, к которому относишься с большим воодушевлением. Но участие в All-Star Weekend – круче втройне! Ты оказываешься в невероятной атмосфере, где знаешь всех звезд, рос на их игре и теперь знаешь лично. Для меня именно так и было", - цитирует Кириленко Telegram-канал РФБ.
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте лиги 2025 года. В дебютном для себя сезоне НБА Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3,0 подбора и отдает 3,4 передачи.
