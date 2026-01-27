Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале наградят мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/dagestan-2070559107.html
В Махачкале наградят мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины
В Махачкале наградят мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины - РИА Новости, 27.01.2026
В Махачкале наградят мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Джамбулату Салавову наградить мужчин, спасших женщину с ребенком из упавшей в канал машины, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:55:00+03:00
2026-01-27T14:55:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070166896_0:235:800:684_1920x0_80_0_0_5fb118eae6347b6718c93ba49bd79428.jpg
https://ria.ru/20260125/dagestan-2070206704.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070166896_0:160:800:759_1920x0_80_0_0_4b337c845543ddef42f869db2d96e0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Сергей Меликов
В Махачкале наградят мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины

Меликов поручил наградить спасших женщину с ребенком из упавшей в канал машины

© Кадр видео из соцсетейЖители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал
Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Джамбулату Салавову наградить мужчин, спасших женщину с ребенком из упавшей в канал машины, сообщили в пресс-службе главы республики.
В субботу в Махачкале автомобиль такси съехал в канал имени Октябрьской революции (КОР). Находившихся в салоне женщину и ребенка спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. В администрации Махачкалы ранее сообщили РИА Новости, что рассматривается вопрос награждения мужчин.
"Сергей Меликов поручил наградить дагестанцев, спасших тонущих в КОР женщину с ребёнком. Такое поручение глава республики дал сегодня мэру столицы Джамбулату Салавову", – говорится в сообщении.
Спасение женщины с ребенком из тонущего автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Стали вирусными". Произошедшее в Дагестане потрясло британцев
25 января, 19:33
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала