В Махачкале наградят мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины

МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Джамбулату Салавову наградить мужчин, спасших женщину с ребенком из упавшей в канал машины, сообщили в пресс-службе главы республики.
В субботу в Махачкале автомобиль такси съехал в канал имени Октябрьской революции (КОР). Находившихся в салоне женщину и ребенка спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. В администрации Махачкалы ранее сообщили РИА Новости, что рассматривается вопрос награждения мужчин.
"Сергей Меликов поручил наградить дагестанцев, спасших тонущих в КОР женщину с ребёнком. Такое поручение глава республики дал сегодня мэру столицы Джамбулату Салавову", – говорится в сообщении.
