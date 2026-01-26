https://ria.ru/20260126/vyborg-2070426543.html
Дрозденко доложил Путину о росте турпотока в Выборг
Дрозденко доложил Путину о росте турпотока в Выборг - РИА Новости, 26.01.2026
Дрозденко доложил Путину о росте турпотока в Выборг
Туристический поток в Выборг за последние десять лет вырос в 3,5 раза, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 26.01.2026
Дрозденко доложил Путину о росте турпотока в Выборг
