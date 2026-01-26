https://ria.ru/20260126/vrachi-2070323192.html
В Ленинградской области врачи спасли беременную женщину после ДТП
Беременную петербурженку с разрывом матки и кровопотерей более 70% после ДТП спасли врачи Ленинградского областного перинатального центра, для этого пришлось... РИА Новости, 26.01.2026
хорошие новости
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
ломоносовский район
В Ленинградской области врачи спасли беременную женщину после ДТП
В Ленинградской области врачи спасли беременную с сильной кровопотерей после ДТП
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости.
Беременную петербурженку с разрывом матки и кровопотерей более 70% после ДТП спасли врачи Ленинградского областного перинатального центра, для этого пришлось доставить дополнительные запасы крови, сообщили
в медучреждении.
"У 27-летней жительницы Санкт-Петербурга
, находящейся в 3 триместре беременности, в результате ДТП с четырьмя машинами в Ломоносовском районе Ленинградской области
произошел разрыв матки. Плод погиб моментально, у матери началось массивное кровотечение", - говорится в сообщении перинатального центра во "ВКонтакте".
Женщину без сознания, с ушибом головы, с кровопотерей более 70%, с критически низким артериальным давлением, терминальной стадией геморрагического шока доставили в Ленинградский областной перинатальный центр. "Ей было сделано переливание крови - центр полностью израсходовал все свои запасы компонентов крови, Центр крови Ленинградской области оперативно доставил дополнительное количество", - отметили в перинатальном центре.
На помощь акушерам-гинекологам прибыли хирурги из Гатчинской клинической межрайонной больницы (КМБ), которые полностью проверили все органы брюшной полости пострадавшей, исключив другие источники кровотечения.
"Вертолет санитарной авиации был готов провести медицинскую эвакуацию пациентки в Ленинградскую областную клиническую больницу, но было принято решение после остановки кровотечения и восстановления потерянного объема кровопотери перегоспитализировать пациентку в реанимацию Гатчинской КМБ", - сообщили в медучреждении.
Медики добавили, что сейчас женщина находится в стабильном состоянии, ее жизнь вне опасности.