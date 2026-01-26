https://ria.ru/20260126/rutube-2070241336.html
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео - РИА Новости, 26.01.2026
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео
Каждый пользователь видеохостинга Rutube посмотрел за прошлый год в среднем 1,4 Тбайт видео или 4 Гбайт в день, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Каждый пользователь видеохостинга Rutube посмотрел за прошлый год в среднем 1,4 Тбайт видео или 4 Гбайт в день, рассказали РИА Новости в компании.
"По данным RUTUBE
(входит в "Газпром-Медиа Холдинг
"), в 2025 году пиковый объем трафика в сутки на платформе превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь сервиса потребляет примерно 4 ГБ видео ежедневно или же 1,4 ТБ в год", - сказали в компании.
Почти четверть всего потребления приходится на Москву
, 5,8% трафика - на Санкт-Петербург
, а 3% - на Новосибирскую область
. Также в топ-5 вошли Свердловская область
и Краснодарский край
- по 2,7%.
Среди зарубежных стран по объему потребляемого видеотрафика за год вошли Беларусь
, Казахстан
, США
, Германия
и Узбекистан
. В 2025 году общее число просмотров из-за границы составило более 2,1 миллиарда.
"За прошедший год мы запустили 1500 новых собственных серверов и расширили сеть CDN (Content Delivery Network - сеть доставки контента - ред.), всего охватив 36 городов по всей стране. Мы также увеличили общую емкость сети до 18 Тбит/с. Тем самым значительно повысили качество, стабильность и скорость загрузки контента для наших зрителей и авторов, где бы они не пользовались нашим сервисом", - прокомментировал технический директор Rutube Ростислав Чернаков.
Согласно аналитическим данным платформы, месячная аудитория платформы достигла 85 миллиона человек, а количество размещенного контента превысило 430 миллиона роликов.