Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео - РИА Новости, 26.01.2026
05:23 26.01.2026
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео - РИА Новости, 26.01.2026
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео
Каждый пользователь видеохостинга Rutube посмотрел за прошлый год в среднем 1,4 Тбайт видео или 4 Гбайт в день, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.01.2026
технологии, москва, санкт-петербург, новосибирская область, rutube, газпром-медиа холдинг
Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг
Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео

РИА Новости: пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Каждый пользователь видеохостинга Rutube посмотрел за прошлый год в среднем 1,4 Тбайт видео или 4 Гбайт в день, рассказали РИА Новости в компании.
"По данным RUTUBE (входит в "Газпром-Медиа Холдинг"), в 2025 году пиковый объем трафика в сутки на платформе превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь сервиса потребляет примерно 4 ГБ видео ежедневно или же 1,4 ТБ в год", - сказали в компании.
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день
9 декабря 2025, 11:41
Почти четверть всего потребления приходится на Москву, 5,8% трафика - на Санкт-Петербург, а 3% - на Новосибирскую область. Также в топ-5 вошли Свердловская область и Краснодарский край - по 2,7%.
Среди зарубежных стран по объему потребляемого видеотрафика за год вошли Беларусь, Казахстан, США, Германия и Узбекистан. В 2025 году общее число просмотров из-за границы составило более 2,1 миллиарда.
"За прошедший год мы запустили 1500 новых собственных серверов и расширили сеть CDN (Content Delivery Network - сеть доставки контента - ред.), всего охватив 36 городов по всей стране. Мы также увеличили общую емкость сети до 18 Тбит/с. Тем самым значительно повысили качество, стабильность и скорость загрузки контента для наших зрителей и авторов, где бы они не пользовались нашим сервисом", - прокомментировал технический директор Rutube Ростислав Чернаков.
Согласно аналитическим данным платформы, месячная аудитория платформы достигла 85 миллиона человек, а количество размещенного контента превысило 430 миллиона роликов.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube
30 декабря 2025, 05:36
 
