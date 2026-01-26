Каждый пользователь Rutube посмотрел за 2025 год в среднем 1,4 Тбайт видео

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Каждый пользователь видеохостинга Rutube посмотрел за прошлый год в среднем 1,4 Тбайт видео или 4 Гбайт в день, рассказали РИА Новости в компании.

"За прошедший год мы запустили 1500 новых собственных серверов и расширили сеть CDN (Content Delivery Network - сеть доставки контента - ред.), всего охватив 36 городов по всей стране. Мы также увеличили общую емкость сети до 18 Тбит/с. Тем самым значительно повысили качество, стабильность и скорость загрузки контента для наших зрителей и авторов, где бы они не пользовались нашим сервисом", - прокомментировал технический директор Rutube Ростислав Чернаков.