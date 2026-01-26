Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на рост турпотока в Выборге - РИА Новости, 26.01.2026
21:25 26.01.2026
Путин обратил внимание на рост турпотока в Выборге
Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличивающийся туристический поток в Выборге. РИА Новости, 26.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличивающийся туристический поток в Выборге.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Руководитель региона среди прочего рассказал, как ведется работа по восстановлению и развитию Выборга.
"Увеличивается поток туристов", - обратил внимание Путин и поинтересовался, есть ли в городе туристический сбор.
Дрозденко сообщил, что сбор был введен в прошлом году.
