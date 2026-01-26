https://ria.ru/20260126/putin-2070425105.html
Путин обратил внимание на рост турпотока в Выборге
Путин обратил внимание на рост турпотока в Выборге - РИА Новости, 26.01.2026
Путин обратил внимание на рост турпотока в Выборге
Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличивающийся туристический поток в Выборге. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:25:00+03:00
2026-01-26T21:25:00+03:00
2026-01-26T21:25:00+03:00
выборг
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр дрозденко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20260119/krym-2068746401.html
выборг
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборг, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр дрозденко, общество
Выборг, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Дрозденко, Общество
Путин обратил внимание на рост турпотока в Выборге
Путин обратил внимание на увеличивающийся туристический поток в Выборге