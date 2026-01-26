Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи

Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для контрактников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются контрактникам в регионе.

"Ну тем более, в Ленинградской области", - указал Путин.