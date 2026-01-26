https://ria.ru/20260126/putin-2070420459.html
Путин и Дрозденко обсудили земельные сертификаты для контрактников
Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются РИА Новости, 26.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили на встрече в понедельник земельные сертификаты, которые выдаются контрактникам в регионе.
Путин
в понедельник работает в Санкт-Петербурге
, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
. Глава региона рассказал, что при заключении контракта с Минобороны РФ в области предоставляется земельный сертификат, который также можно получить в виде финансовой компенсации.
"Ну тем более, в Ленинградской области", - указал Путин.
"Непросто, у нас с землей сложно, не скрою, сейчас решают проблему, но это очень важно", - сказал Дрозденко.