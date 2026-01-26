https://ria.ru/20260126/putin-2070417146.html
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга - РИА Новости, 26.01.2026
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга
Президент России Владимир Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это единственный такой город в России. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:40:00+03:00
2026-01-26T20:40:00+03:00
2026-01-26T20:52:00+03:00
общество
россия
выборг
санкт-петербург
александр дрозденко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070418857_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_45ef0ca0fe4864f5a0469758ad97d7c8.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070412912.html
россия
выборг
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070418857_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_98b8e01b806fbc6ea12c944edec7f32f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, выборг, санкт-петербург, александр дрозденко, владимир путин
Общество, Россия, Выборг, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга
Путин отметил уникальность Выборга