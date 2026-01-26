С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это единственный такой город в России.

Дрозденко в том числе доложил, что власти ведут работу по капитальному ремонту центра города, где расположены жилые дома. "Работы еще выше крыши", - добавил Дрозденко.