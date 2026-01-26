Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 26.01.2026 (обновлено: 20:52 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/putin-2070417146.html
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга - РИА Новости, 26.01.2026
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга
Президент России Владимир Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это единственный такой город в России. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:40:00+03:00
2026-01-26T20:52:00+03:00
общество
россия
выборг
санкт-петербург
александр дрозденко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070418857_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_45ef0ca0fe4864f5a0469758ad97d7c8.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070412912.html
россия
выборг
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070418857_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_98b8e01b806fbc6ea12c944edec7f32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, выборг, санкт-петербург, александр дрозденко, владимир путин
Общество, Россия, Выборг, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга

Путин отметил уникальность Выборга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это единственный такой город в России.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Руководитель региона рассказал президенту о том, как ведется работа по восстановлению и развитию Выборга.
Дрозденко в том числе доложил, что власти ведут работу по капитальному ремонту центра города, где расположены жилые дома. "Работы еще выше крыши", - добавил Дрозденко.
"Надо восстанавливать это. Действительно, это единственное, наверное, место в России такое", - сказал в свою очередь Путин.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию
Вчера, 20:34
 
ОбществоРоссияВыборгСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала