https://ria.ru/20260126/putin-2070411932.html
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО - РИА Новости, 26.01.2026
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:31:00+03:00
2026-01-26T20:31:00+03:00
2026-01-26T20:31:00+03:00
общество
ленинградская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260126/sankt-peterburg-2070409097.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Дрозденко
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на госслужбу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге
, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
.
Во время встречи глава региона рассказал, что сейчас в Ленинградской области руководящие должности занимают два человека, прошедшие программу "Время героев". Кроме того, область запустила свою программу, в рамках которой на различные должности пришли 15 человек.
"И как вам они?" - поинтересовался Путин
.
Дрозденко признался, что иногда бывает непросто, но самое главное - у участников огромный заряд на работу.
"Так называемый свежий взгляд, он лишним не бывает", - отметил Путин.