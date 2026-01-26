Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО
20:31 26.01.2026
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу. РИА Новости, 26.01.2026
общество, ленинградская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу.
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Во время встречи глава региона рассказал, что сейчас в Ленинградской области руководящие должности занимают два человека, прошедшие программу "Время героев". Кроме того, область запустила свою программу, в рамках которой на различные должности пришли 15 человек.
"И как вам они?" - поинтересовался Путин.
Дрозденко признался, что иногда бывает непросто, но самое главное - у участников огромный заряд на работу.
"Так называемый свежий взгляд, он лишним не бывает", - отметил Путин.
Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин оценил проект по сопровождению участников СВО в Ленинградской области
ОбществоЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр Дрозденко
 
 
