Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие мусорного полигона - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/putin-2070411472.html
Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие мусорного полигона
Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие мусорного полигона - РИА Новости, 26.01.2026
Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие мусорного полигона
Президент России Владимир Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет". РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:26:00+03:00
2026-01-26T20:26:00+03:00
ленинградская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр дрозденко
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_a42d134780c0151b58fb823b222dd82f.jpg
https://ria.ru/20260115/sud-2068166556.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1d3bd279fbfc278129828eab563ee792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр дрозденко, происшествия, общество
Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Дрозденко, Происшествия, Общество
Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие мусорного полигона

Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет".
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
"Помните, вам жаловались постоянно на большой полигон "Новый свет". Мы его с 1 января закрыли", - доложил глава региона во время встречи.
"Отлично. Молодцы", - отреагировал Путин.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона
15 января, 20:00
 
Ленинградская областьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр ДрозденкоПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала