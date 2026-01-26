Рейтинг@Mail.ru
18:42 26.01.2026 (обновлено: 21:01 26.01.2026)
Путин встретился с губернатором Ленинградской области
Владимир Путин принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.
Владимир Путин встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Глава региона информировал Президента о подготовке местных проектов в различных сферах хозяйства. Отдельная часть доклада посвящена вопросам СВО – в том числе программе по обучению операторов БПЛА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.
Президент похвалил региональный проект по комплексному сопровождению реабилитации участников СВО и их семей. Как рассказал Дрозденко, для этого запустили специальный кластер, который одновременно предусматривает и протезирование, и обучение, и трудоустройство бойцов. Так, 63 человека уже получили протезы, а 275 — нашли работу. Такие центры расположены по всей области.
Помимо этого, в области готовят несколько проектов к ее столетию.
"Не просим финансирования, просто хотел бы вас ознакомить. Задача такая к столетию — думаем о будущем и сохраняем прошлое. Проекты в основном направлены на сохранение памятников культурного наследия и на детей", — сообщил глава региона.
Так, в числе основных проектов — строительство детской больницы в Сертолово, создание лицея для одаренных детей совместно с образовательным центром "Сириус", а также модернизация мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни".
В январе Дрозденко уже представил логотип к вековому юбилею Ленинградской области, где единица стилизована в виде маяка, а нули соединены символом "бесконечность".
Предыдущая встреча Путина и Дрозденко состоялась в марте 2025 года в Кремле. Тогда они тоже обсуждали меры поддержки участников спецоперации, а также затронули актуальные социально-экономические вопросы региона.
Ранее в понедельник президент обсудил реализацию городских проектов с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил о развитии транспортной инфраструктуры, в частности о запуске скоростного трамвайного маршрута "Славянка", связывающего жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта. Со своей стороны, глава государства призвал решить задачу с обеспечением местами в яслях.
До этого Путин принял в Эрмитаже короля Малайзии Ибрагима Исмаила и провел для него экскурсию. После осмотра музея лидеры пообщались один на один.
Президент работает в Северной столице в понедельник и вторник. Он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.
