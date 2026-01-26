Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму Георгиевский зал Эрмитажа, где расположен императорский трон.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
Королю Малайзии показали Георгиевский (Большой тронный) зал, в котором до 1917 года проходили официальные приемы и важнейшие торжественные церемонии. Эта традиция возобновлена Эрмитажем в 1996 году.
Зал был освящен в честь Святого Георгия Победоносца в 1795 году. Об этом напоминает барельеф "Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона" над Тронным местом — уникальным образцом искусства первой половины XIX столетия. Тронное место было восстановлено архитекторами и реставраторами Эрмитажа, и торжественно открыто в День Святого Георгия в 2000 году.
Кроме того, маршрут экскурсии включал Галерею Отечественной войны 1812 года, Петровский зал, посвященный памяти Петра Великого, а также Фельдмаршальский зал, где представлены парадные портреты русских фельдмаршалов, и другие известные залы музея.
Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом. Тогда после российско-малайзийских переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели залы Кремля. Лидеры посетили в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя.
