Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже

Кроме того, маршрут экскурсии включал Галерею Отечественной войны 1812 года, Петровский зал, посвященный памяти Петра Великого, а также Фельдмаршальский зал, где представлены парадные портреты русских фельдмаршалов, и другие известные залы музея.