Рейтинг@Mail.ru
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 26.01.2026 (обновлено: 16:16 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/putin-2070350473.html
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже - РИА Новости, 26.01.2026
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже
Президент России Владимир Путин показал верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму Георгиевский зал Эрмитажа, где расположен императорский трон. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:51:00+03:00
2026-01-26T16:16:00+03:00
россия
малайзия
санкт-петербург
владимир путин
георгий победоносец
михаил пиотровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070347541_0:155:3366:2048_1920x0_80_0_0_22601f5330d08267c1afcde64a4abdb0.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070349947.html
https://ria.ru/20260124/ermitazh-2069997668.html
россия
малайзия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070347541_635:0:3366:2048_1920x0_80_0_0_5ddbaf214df4e775cbbb470b1529c917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, санкт-петербург, владимир путин, георгий победоносец, михаил пиотровский
Россия, Малайзия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Георгий Победоносец, Михаил Пиотровский
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже

Путин показал султану Малайзии Ибрагиму императорский трон в Эрмитаже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму Георгиевский зал Эрмитажа, где расположен императорский трон.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин тет-а-тет пообщался с королем Малайзии
Вчера, 15:50
Королю Малайзии показали Георгиевский (Большой тронный) зал, в котором до 1917 года проходили официальные приемы и важнейшие торжественные церемонии. Эта традиция возобновлена Эрмитажем в 1996 году.
Зал был освящен в честь Святого Георгия Победоносца в 1795 году. Об этом напоминает барельеф "Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона" над Тронным местом — уникальным образцом искусства первой половины XIX столетия. Тронное место было восстановлено архитекторами и реставраторами Эрмитажа, и торжественно открыто в День Святого Георгия в 2000 году.
Кроме того, маршрут экскурсии включал Галерею Отечественной войны 1812 года, Петровский зал, посвященный памяти Петра Великого, а также Фельдмаршальский зал, где представлены парадные портреты русских фельдмаршалов, и другие известные залы музея.
Предыдущая встреча лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом. Тогда после российско-малайзийских переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели залы Кремля. Лидеры посетили в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Посетитель повредил статую в Эрмитаже, его задержали
24 января, 00:27
 
РоссияМалайзияСанкт-ПетербургВладимир ПутинГеоргий ПобедоносецМихаил Пиотровский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала