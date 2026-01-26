https://ria.ru/20260126/putin-2070274997.html
Путин в Петербурге встретится с Бегловым и Дрозденко
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург встретится с губернатором северной столицы Александром Бегловым и губернатором Ленинградской... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:41:00+03:00
2026-01-26T10:41:00+03:00
2026-01-26T12:35:00+03:00
санкт-петербург
политика
россия
ленинградская область
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербург, политика, россия, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
Путин в Петербурге встретится с Бегловым и Дрозденко
