10:41 26.01.2026 (обновлено: 12:35 26.01.2026)
Путин в Петербурге встретится с Бегловым и Дрозденко
Путин в Петербурге встретится с Бегловым и Дрозденко
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург встретится с губернатором северной столицы Александром Бегловым и губернатором Ленинградской... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:41:00+03:00
2026-01-26T12:35:00+03:00
санкт-петербург
политика
россия
ленинградская область
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербург, политика, россия, ленинградская область, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Политика, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в Петербурге встретится с Бегловым и Дрозденко

Путин в ходе поездки в Петербург встретится с Бегловым и Дрозденко

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург встретится с губернатором северной столицы Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также (у Путина в понедельник - ред.) запланированы встречи с Бегловым из Дрозденко традиционно. Путин использует такие возможности, чтобы с главами регионов обсудить текущую повестку дня. Конечно, такие регионы, как Санкт-Петербург, как Ленинградская область, они огромные, очень важные", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
Вчера, 10:43
 
Санкт-ПетербургПолитикаРоссияЛенинградская областьАлександр БегловВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
