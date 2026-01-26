В Ленинградской области хотят прийти к переработке 100% отходов к 2027 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Ленинградская область досрочно выполнит задачу по организации переработки 100% отходов, это произойдет не в 2030 году, как было запланировано, а к концу 2027 года, сообщил губернатор Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"До конца 2027 года 100% ленинградских отходов будут перерабатываться, и 50% всего будет захоронение наших отходов. То есть мы досрочно выполним программу - не к 2030 году, а к концу 2027 года", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что регион работает над этим вместе с Петербургом. "Понимаем сложность задачи, потому что город образует достаточно большое количество твердых коммунальных отходов, но как одна агломерация мы определяем вместе площадки. Мы вместе площадки финансируем, у нас уже две площадки введены - "Кингисепп" и "Островский", начинается сейчас строительство КПО "Рахья" и проектирование еще двух заводов", - отметил глава региона.
Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где в том числе встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.