В Ленинградской области хотят прийти к переработке 100% отходов к 2027 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Ленинградская область досрочно выполнит задачу по организации переработки 100% отходов, это произойдет не в 2030 году, как было запланировано, а к концу 2027 года, сообщил губернатор Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.