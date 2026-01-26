Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области хотят прийти к переработке 100% отходов к 2027 году
21:58 26.01.2026 (обновлено: 22:59 26.01.2026)
В Ленинградской области хотят прийти к переработке 100% отходов к 2027 году
экономика
2026
ленинградская область, санкт-петербург, россия, александр дрозденко, владимир путин, экономика
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Экономика
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Ленинградская область досрочно выполнит задачу по организации переработки 100% отходов, это произойдет не в 2030 году, как было запланировано, а к концу 2027 года, сообщил губернатор Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"До конца 2027 года 100% ленинградских отходов будут перерабатываться, и 50% всего будет захоронение наших отходов. То есть мы досрочно выполним программу - не к 2030 году, а к концу 2027 года", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что регион работает над этим вместе с Петербургом. "Понимаем сложность задачи, потому что город образует достаточно большое количество твердых коммунальных отходов, но как одна агломерация мы определяем вместе площадки. Мы вместе площадки финансируем, у нас уже две площадки введены - "Кингисепп" и "Островский", начинается сейчас строительство КПО "Рахья" и проектирование еще двух заводов", - отметил глава региона.
Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где в том числе встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Экономика
 
 
