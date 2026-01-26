В Госдуме не поддержали проект о блокировке сайтов с ГДЗ

"На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией – это чересчур. К тому же практика "прорешивания" экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство. И пока она не поменяется, никакие блокировки работать не будут – но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам", - подчеркнул он.