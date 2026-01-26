Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Вероника Ганич - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:56 26.01.2026 (обновлено: 12:15 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/ganich-2070280055.html
Умерла актриса Вероника Ганич
Умерла актриса Вероника Ганич - РИА Новости, 26.01.2026
Умерла актриса Вероника Ганич
Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни, сообщила команда ее проекта "География на вкус". РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:56:00+03:00
2026-01-26T12:15:00+03:00
культура
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070286011_0:665:1125:1298_1920x0_80_0_0_2b78dd0fa51e396dfc64d708aff6ca71.jpg
https://ria.ru/20200912/kukhnya-1576870159.html
https://ria.ru/20210531/ganich-1734430254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070286011_0:653:1125:1497_1920x0_80_0_0_26f19d01646ffca3d3cd7f3c5a37ff22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, культура
Культура, Россия, Культура
Умерла актриса Вероника Ганич

Актриса и телеведущая Вероника Ганич скончалась в 59 лет

© Фото : Ника Ганич/ВКонтактеАктриса и телеведущая Вероника Ганич
Актриса и телеведущая Вероника Ганич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Ника Ганич/ВКонтакте
Актриса и телеведущая Вероника Ганич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни, сообщила команда ее проекта "География на вкус".
"Сегодня невозможно трудно подбирать слова. Наша Ника — всегда жизнерадостная и энергичная. Внимательная к людям и щедрая на поддержку и участие. Рядом с ней всегда было ощущение, что мы живем самую лучшую и яркую жизнь — здесь и сейчас. <…> Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала и которые мы в память о ней продолжим", — говорится в официальной группе проекта в соцсети "ВКонтакте".
По словам ее коллег, Ганич всегда вдохновляла двигаться, познавать и не останавливаться, она умела видеть прекрасное даже в мелочах.
«
"Для нас она была больше, чем коллега. Она была нашей звездой. Светлая память. Соболезнования семье и близким", — добавила команда проекта.
В московском ресторане - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Ника Ганич — о высокой якутской кухне и бесценных бриллиантах
12 сентября 2020, 08:00
Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кирове. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Зрителям она известна прежде всего по роли в сериале "Кулагин и партнеры", снималась также в таких картинах, как "Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя", "Это я — дурочка", "Место убийцы вакантно...", "Гаражи".
Работала на телевидении, вела рубрику "Стиль" в утренней программе на НТВ, программу "Субботник" на телеканале "Россия". Кроме того, Ганич была членом гильдии шеф-поваров. Ее книга новогодних рецептов "Лучший день в году" получила награду Food Show Awards.
Ника Ганич - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Ника Ганич — как приготовить баварские щи и похудеть за три дня
31 мая 2021, 08:00
 
КультураРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала