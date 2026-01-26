Умерла актриса Вероника Ганич

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни, сообщила команда ее проекта "География на вкус".
"Сегодня невозможно трудно подбирать слова. Наша Ника — всегда жизнерадостная и энергичная. Внимательная к людям и щедрая на поддержку и участие. Рядом с ней всегда было ощущение, что мы живем самую лучшую и яркую жизнь — здесь и сейчас. <…> Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала и которые мы в память о ней продолжим", — говорится в официальной группе проекта в соцсети "ВКонтакте".
По словам ее коллег, Ганич всегда вдохновляла двигаться, познавать и не останавливаться, она умела видеть прекрасное даже в мелочах.
"Для нас она была больше, чем коллега. Она была нашей звездой. Светлая память. Соболезнования семье и близким", — добавила команда проекта.
Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кирове. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Зрителям она известна прежде всего по роли в сериале "Кулагин и партнеры", снималась также в таких картинах, как "Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя", "Это я — дурочка", "Место убийцы вакантно...", "Гаражи".
Работала на телевидении, вела рубрику "Стиль" в утренней программе на НТВ, программу "Субботник" на телеканале "Россия". Кроме того, Ганич была членом гильдии шеф-поваров. Ее книга новогодних рецептов "Лучший день в году" получила награду Food Show Awards.
