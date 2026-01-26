Умерла актриса Вероника Ганич

"Сегодня невозможно трудно подбирать слова. Наша Ника — всегда жизнерадостная и энергичная. Внимательная к людям и щедрая на поддержку и участие. Рядом с ней всегда было ощущение, что мы живем самую лучшую и яркую жизнь — здесь и сейчас. <…> Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала и которые мы в память о ней продолжим", — говорится в официальной группе проекта в соцсети "ВКонтакте".