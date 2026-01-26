Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/dagestan-2070437748.html
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка - РИА Новости, 26.01.2026
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка
Суд отправил под домашний арест сторожа школы в Дербенте, который нанес ножевое ранение подростку, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:21:00+03:00
2026-01-26T23:21:00+03:00
происшествия
дербент
республика дагестан
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260124/sk-2070051143.html
дербент
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, республика дагестан, новый год
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан, Новый год
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка

РИА Новости: сторожу школы, ударившему ножом подростка, назначили домашний арест

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест сторожа школы в Дербенте, который нанес ножевое ранение подростку, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Дагестана.
Ранее в администрации Дербента рассказали, что группа подростков неподалеку от школы №17 закидала снежками 75-летнего охранника, после чего мужчина нанес ножевое ранение одному из юношей. Ранение, которое получил 16-летний выпускник школы, квалифицировали как легкое. Охранника задержали, против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, он ударил несовершеннолетнего ножом в область шеи "на почве личной неприязни с целью причинения смерти".
"Суд с учетом возраста и состояния здоровья мужчины избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказала собеседница агентства.
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СК рассказал, что грозит причастной к похищению подростка в Красноярске
24 января, 11:56
 
ПроисшествияДербентРеспублика ДагестанНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала