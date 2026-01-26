https://ria.ru/20260126/dagestan-2070437748.html
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка - РИА Новости, 26.01.2026
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка
Суд отправил под домашний арест сторожа школы в Дербенте, который нанес ножевое ранение подростку, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 26.01.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Дагестане отправили под домашний арест сторожа школы, ранившего подростка
