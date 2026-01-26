Российские вузы будут готовить "арктических космонавтов"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Подготовка молодых специалистов для освоения Арктики схожа с требованиями по подготовке космонавтов, и российским вузам нужно учитывать это в своих образовательных программах. Такое мнение высказал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого ( Подготовка молодых специалистов для освоения Арктики схожа с требованиями по подготовке космонавтов, и российским вузам нужно учитывать это в своих образовательных программах. Такое мнение высказал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого ( СПбПУ ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

В беседе с корреспондентом РИА Новости он сообщил, что критическая потребность в кадрах для освоения Арктики ставит перед университетами серьезные вызовы. При этом он сослался на прогноз Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, согласно которому, до 2030-2035 годов потребность в новых специалистах в регионе составит от 70 000 до 180 000 человек (в зависимости от сценария развития проектов).

Вместе с тем, по его словам, работа в Арктике все чаще сравнивается с работой в космическом пространстве. "Экстремальные природные условия, схожие с условиями, находящимися за пределами нашей планеты, технологическая емкость реализуемых проектов, максимальные требования к компетентности сотрудников, их способность к предельной ментальной концентрации на задаче и готовность к работе в условиях полной изоляции от цивилизации — все это делает Арктику уникальным макрорегионом, где цена ошибки так же высока, как и на орбите", — отметил эксперт, подчеркнув, что именно это формирует целый ряд требований к компетенциям выпускников российских университетов.

"Нужны не просто рабочие, а специалисты, умеющие работать с высокотехнологичным оборудованием в условиях низких температур. Уже сегодня Арктике нужны геологи, инженеры по бурению, специалисты по СПГ (сжиженному природному газу. – Прим. ред.), маркшейдеры, химики-технологи, судоводители и механики для ледокольного флота, логисты, специалисты по эксплуатации портового оборудования, операторы беспилотных систем для ледовой разведки", — сообщил он.

Кроме того, по его словам, в сфере строительства объектов арктической инфраструктуры остро требуются строители-высотники, инженеры-проектировщики, специализирующиеся на грунтах вечной мерзлоты, дорожники, специалисты по рекультивации земель, метеорологи, мерзлотоведы.

По мнению Фадеева, не менее важной задачей, чем подготовка персонала для работы на шельфе и в Мировом океане, становится задача подготовки научных кадров и преподавателей для высшей школы по всем названным направлениям, включая подготовку специалистов по подводным технологиям, технологиям сжижения природного газа и ряду других направлений, необходимых для освоения современных методик подготовки персонала, обеспечивающего освоение ресурсов шельфа и Мирового океана.