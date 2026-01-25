Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах

По данным газеты, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах, один человек находится в критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.