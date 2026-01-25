Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:05 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/rpl-2070213723.html
ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ
ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ
Московский ЦСКА ведет переговоры с белградским "Партизаном" по поводу трансфера сербского футболиста Николы Симича, сообщает Sportal. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T21:05:00+03:00
2026-01-25T21:05:00+03:00
футбол
спорт
россия
черногория
белград (город)
трансферы в рпл
пфк цска
партизан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805493677_0:46:1395:831_1920x0_80_0_0_f9d15c8a32e0e1711e3270adb514c516.jpg
https://ria.ru/20260123/tsska-2069966646.html
россия
черногория
белград (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805493677_113:0:1282:877_1920x0_80_0_0_25f244922e0da91c68b10b23588dfff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, черногория, белград (город), трансферы в рпл, пфк цска, партизан
Футбол, Спорт, Россия, Черногория, Белград (город), Трансферы в РПЛ, ПФК ЦСКА, Партизан
ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ

Sportal: ЦСКА предложил "Партизану" 6,5 миллиона евро за футболиста Симича

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЦСКА
ЦСКА - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ЦСКА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА ведет переговоры с белградским "Партизаном" по поводу трансфера сербского футболиста Николы Симича, сообщает Sportal.
По информации источника, армейцы предложили за защитника 6,5 миллиона евро. Отмечается, что в "Партизане" считают 18-летнего футболиста одним из самых ценных активов клуба и не намерены расставаться с ним за сумму менее 15 миллионов евро. Подчеркивается, что ранее "черно-белые" отклоняли предложение неназванного клуба из Английской премьер-лиги (АПЛ) в размере 8 миллионов и запрос от итальянского "Торино" на 4,5 млн.
Отмечается, что сам игрок также не заинтересован в переезде в чемпионат России из-за отстранения команд от еврокубков.
Также сообщается, что ЦСКА заинтересован в приобретении 20-летнего защитника сборной Черногории и "Партизана" Милана Рогановича, трансферная стоимость которого, по версии Transfermarkt, оценивается в 3 миллиона евро. Отмечается, что "красно-синие" пока не направляли предложений в Белград касательно этого трансфера.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ
23 января, 19:11
 
ФутболСпортРоссияЧерногорияБелград (город)Трансферы в РПЛПФК ЦСКАПартизан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала