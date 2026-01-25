ЦСКА ведет переговоры с "Партизаном" по трансферу Симича, пишут СМИ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА ведет переговоры с белградским "Партизаном" по поводу трансфера сербского футболиста Николы Симича, сообщает Sportal.
По информации источника, армейцы предложили за защитника 6,5 миллиона евро. Отмечается, что в "Партизане" считают 18-летнего футболиста одним из самых ценных активов клуба и не намерены расставаться с ним за сумму менее 15 миллионов евро. Подчеркивается, что ранее "черно-белые" отклоняли предложение неназванного клуба из Английской премьер-лиги (АПЛ) в размере 8 миллионов и запрос от итальянского "Торино" на 4,5 млн.
Отмечается, что сам игрок также не заинтересован в переезде в чемпионат России из-за отстранения команд от еврокубков.
Также сообщается, что ЦСКА заинтересован в приобретении 20-летнего защитника сборной Черногории и "Партизана" Милана Рогановича, трансферная стоимость которого, по версии Transfermarkt, оценивается в 3 миллиона евро. Отмечается, что "красно-синие" пока не направляли предложений в Белград касательно этого трансфера.