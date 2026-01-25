В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче памятников

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные в картотеке судебных дел данные.

Так, в 2024 и 2025 годах вынесены 14 и 20 обвинительных приговоров по статье 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов).

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суды в пяти случаях назначили штрафы, в двух - исправительные работы, в 10 случаях - обязательные работы, а еще в 10 случаях - лишение свободы, в том числе по четырем делам фигурантов отправили в колонию-поселение, по одному - в колонию общего режима, по двум - в колонию строгого режима, а по трем ограничились условным сроком.

Суды в России в 2024 году вынесли постановление о применении к виновному принудительных мер медицинского характера по одному уголовному делу о порче воинских памятников, а в 2025 году - еще по шести таким делам.

Москва и Краснодарский край лидируют по числу приговоров по этим уголовным делам - в этих регионах вынесено по пять решений. За ними следуют Ростовская и Челябинская области , где вынесены по четыре судебных решения, включая постановления о принудительных мерах медицинского характера.