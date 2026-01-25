Рейтинг@Mail.ru
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче памятников
06:57 25.01.2026
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче памятников
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче памятников
В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T06:57:00+03:00
2026-01-25T06:57:00+03:00
россия
москва
краснодарский край
происшествия
Дарья Буймова
россия, москва, краснодарский край, происшествия
В России за два года вынесли 43 решения по делу о порче памятников

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В России за последние два года вынесли 43 решения суда по уголовным делам о порче воинских памятников, еще восемь дел находятся на рассмотрении, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные в картотеке судебных дел данные.
Так, в 2024 и 2025 годах вынесены 14 и 20 обвинительных приговоров по статье 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов).
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
22 января, 12:40
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суды в пяти случаях назначили штрафы, в двух - исправительные работы, в 10 случаях - обязательные работы, а еще в 10 случаях - лишение свободы, в том числе по четырем делам фигурантов отправили в колонию-поселение, по одному - в колонию общего режима, по двум - в колонию строгого режима, а по трем ограничились условным сроком.
Суды в России в 2024 году вынесли постановление о применении к виновному принудительных мер медицинского характера по одному уголовному делу о порче воинских памятников, а в 2025 году - еще по шести таким делам.
Москва и Краснодарский край лидируют по числу приговоров по этим уголовным делам - в этих регионах вынесено по пять решений. За ними следуют Ростовская и Челябинская области, где вынесены по четыре судебных решения, включая постановления о принудительных мерах медицинского характера.
Помимо этого, в судах были прекращены два уголовных дела – одно в 2024 году в Амурской области за примирением сторон и еще одно в 2025 году в Хабаровском крае в связи со смертью обвиняемого.
В настоящее время по одному такому делу рассматривают в судах восьми регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Башкирии, Смоленской, Калининградской, Новгородской и Ростовской областей.
Конный памятник Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в Парижа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Париже мужчина отломал и похитил меч конного памятника Жанне д'Арк
2 января, 19:47
 
Россия Москва Краснодарский край Происшествия
 
 
