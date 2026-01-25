Проведение дезинфекции в одной из школ. Архивное фото

Проведение дезинфекции в одной из школ

Туберкулез в школе в Петербурге выявили у мойщицы посуды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Туберкулез в одной из школ в Санкт-Петербурге был выявлен у сотрудницы, работающей в столовой мойщицей посуды, сообщил глава администрации Приморского района города Богдан Заставный.

Ранее в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что туберкулез был выявлен у сотрудника школы в Петербурге , в учебном заведении уже проведена дезинфекция, а также проводится обследование школьников, других случаев туберкулеза не выявлено.

"19 января администрации школы №575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды. Хочу сразу подчеркнуть: все необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены в тот же день и продолжаются в настоящее время", - написал Заставный в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в школу оперативно выехал врач для эпидемиологического расследования, проведена полная дезинфекция помещений, обследованы все сотрудники пищеблока. Также совместно с медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором составлен и утвержден план внеочередного обследования всех обучающихся и сотрудников школы. В течение прошедшей недели школа в полном объеме выполнила запланированные обследования совместно с профильными службами.

По его словам, заболевание не требует введения карантина в образовательном учреждении.

Глава районной администрации также отметил, что перед началом работы на пищеблоке сотрудница имела действующую санитарную книжку, прошла флюорографическое обследование легких и была допущена к работе в установленном порядке.