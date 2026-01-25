Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
08:09 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ostrovok-2070140797.html
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта - РИА Новости, 25.01.2026
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T08:09:00+03:00
2026-01-25T08:09:00+03:00
россия, санкт-петербург, москва, туризм
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Туризм
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта

«Островок»: бронирование апартаментов и отелей в марте выросло на 31%

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт&СПА" в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".
Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому россиян ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
21 января, 16:43
"По данным "Островка", на 8 Марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России, чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд", - отметили в компании.
В топ-10 популярных направлений по числу бронирований на праздничные дни входят Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Тула и Мурманск.
Как указали в "Островке", средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (с 6 по 9 марта) составит 6,7 тысячи рублей.
Интерес к зарубежным направлениям также вырос: число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 зарубежных стран, куда россияне бронируют поездки на предстоящий праздник, входят Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Италия, Китай, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Вьетнам.
За границей на праздничные дни средняя стоимость проживания в сутки составляет 9,4 тысячи рублей, на 11% меньше, чем в 2025 году.
Туристы во время похода по лесу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В России вырос спрос на "тихий" туризм
15 января, 13:13
 
Россия Санкт-Петербург Москва Туризм
 
 
