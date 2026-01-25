Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".

Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому россиян ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.

"По данным "Островка", на 8 Марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России , чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд", - отметили в компании.

Как указали в "Островке", средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (с 6 по 9 марта) составит 6,7 тысячи рублей.

Таиланд, ОАЭ, Турция, Италия, Китай, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Вьетнам. Интерес к зарубежным направлениям также вырос: число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 зарубежных стран, куда россияне бронируют поездки на предстоящий праздник, входят Белоруссия