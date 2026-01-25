Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта

https://ria.ru/20260125/ostrovok-2070140797.html
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".
Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому россиян ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.
"По данным "Островка", на 8 Марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России
, чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд", - отметили в компании.
В топ-10 популярных направлений по числу бронирований на праздничные дни входят Санкт-Петербург
, Москва
, Иркутск
, Сочи
, Эсто-Садок, Казань
, Калининград
, Нижний Новгород
, Тула
и Мурманск
.
Как указали в "Островке", средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (с 6 по 9 марта) составит 6,7 тысячи рублей.
Интерес к зарубежным направлениям также вырос: число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 зарубежных стран, куда россияне бронируют поездки на предстоящий праздник, входят Белоруссия
, Таиланд
, ОАЭ
, Турция
, Италия
, Китай
, Узбекистан
, Армения
, Грузия
, Казахстан
и Вьетнам
.
За границей на праздничные дни средняя стоимость проживания в сутки составляет 9,4 тысячи рублей, на 11% меньше, чем в 2025 году.