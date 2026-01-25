Рейтинг@Mail.ru
Мошенники на "Госуслугах" начали сами советовать не сообщать коды из СМС
18:43 25.01.2026
Мошенники на "Госуслугах" начали сами советовать не сообщать коды из СМС
Мошенники, которые обманывают своих жертв под видом "Госуслуг", не только используют похожий логотип, но и сами рекомендуют не делиться кодами из sms-сообщений, РИА Новости, 25.01.2026
общество, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мошенники на "Госуслугах" начали сами советовать не сообщать коды из СМС

Мошенники под видом "Госуслуг" советуют не делиться кодами из СМС

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Мошенники, которые обманывают своих жертв под видом "Госуслуг", не только используют похожий логотип, но и сами рекомендуют не делиться кодами из sms-сообщений, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от "Госуслуг". Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как напоминают в профильном управлении ГУМВД, сообщения от портала "Госуслуги" отправляются пользователям только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru), на который не направляются ответы на них.
Следует игнорировать письма с требованием обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки.
"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не звоните на номера из таких писем. Всегда проверяйте адрес отправителя перед открытием письма", - предупреждает полиция.
Для связи с подлинной службой техподдержки нужно использовать только официальный сайт или приложение "Госуслуг", напоминают в региональном главке МВД.
Общество Санкт-Петербург Ленинградская область Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
