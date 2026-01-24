Рейтинг@Mail.ru
В Москве подвели итоги работы индустрии туризма в новогодние праздники
13:41 24.01.2026
В Москве подвели итоги работы индустрии туризма в новогодние праздники
В Москве подвели итоги работы индустрии туризма в новогодние праздники
Более 178,3 миллиардов рублей составил вклад туризма в экономику Москвы за период новогодних каникул, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили РИА... РИА Новости, 24.01.2026
В Москве подвели итоги работы индустрии туризма в новогодние праздники

РИА Новости: туризм принес Москве более 178,3 млрд руб за новогодние каникулы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНовогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве
Новогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 178,3 миллиардов рублей составил вклад туризма в экономику Москвы за период новогодних каникул, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
«
Москве подвели итоги работы индустрии туризма и гостеприимства в новогодние и рождественские праздники этого сезона. Туризм в период с 31 декабря по 11 января внес значительный вклад в экономику мегаполиса и обеспечил доходы широкому спектру смежных отраслей, включая гостиничный сектор. Аналитики отметили, что вклад туризма в экономику Москвы за период новогодних каникул составил 178,3 миллиарда рублей - это в сопоставимых ценах на 20% выше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем поступлений в бюджет города оценивается в 24,4 миллиарда рублей. Существенная часть этих средств формируется из расходов туристов на проживание, питание, транспорт, культурные мероприятия и покупки. Одним из важных показателей экономического эффекта стала высокая загрузка объектов размещения.
«
"В среднем гостиницы и другие средства размещения были заполнены на 82%, что превышает показатели как прошлого года, так и зимнего сезона 2019-2020 годов. В сегменте гостиниц категории 3-5 звезд загрузка составила 80%, увеличившись на 5-6% по сравнению с прошлым сезоном. В пиковые дни новогодних каникул, 3, 4 и 5 января, отели в центральной части города были загружены на 90-100%, что сопоставимо с доковидным уровнем", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что рост экономической активности сопровождался увеличением туристско-экскурсионного потока. В период новогодних каникул Москву посетили 8,2 миллиона гостей, что заметно превышает показатели прошлого года и допандемийного периода. Основную долю туристов традиционно составили жители российских регионов.
«
"Наибольшее число приехало из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Дагестан, Свердловской области, Республики Татарстан, Ставропольского края, Самарской, Челябинской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан. Среди международных гостей - путешественники из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Китая, Индии, а также стран СНГ - Беларуси и Казахстана", - поясняется в сообщении.
По результатам опроса, проведенного Мостуризмом совместно с исследовательским центром Russian Field в дни праздников на улицах столицы, такой рост туристического потока связан с высокой привлекательностью города в зимний период. Респондентами стали 879 горожан и туристов старше 18 лет, из которых 32% назвали Москву лучшим местом для встречи Нового года.
«
"Горожане и путешественники высоко оценили новогоднее оформление города. Респондентам особенно запомнились нарядные праздничные елки и комплексное оформление знаковых мест, включая Арбат, Манежную и Красную площади, а также праздничный облик отдельных зданий и культурных символов города - ЦУМа, ГУМа и Большого театра", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что 89% туристов выбрали столицу из-за праздничных украшений улиц и насыщенной событийной программы проекта "Зима в Москве", на площадках которого в период каникул состоялось 10 тысяч мероприятий - их посетили 11,9 миллиона человек. Привлекательность "Зимы в Москве" повысила и ее социальная составляющая: 78% туристов положительно отозвались о прошедших благотворительных мероприятиях.
Кроме того, существенный вклад в достижение высокого экономического эффекта внес и активный потребительский спрос на городских праздничных площадках. Две трети туристов и экскурсантов тратили деньги, посещая мероприятия проекта "Зима в Москве".
«
"По оценке самих респондентов, средний объем расходов составил около 3 тысяч рублей. Чаще всего это были траты на еду и напитки - 57%, а также на сувенирную и подарочную продукцию: практически каждый шестой посетитель покупал фирменный чай "Москва", а каждый седьмой - сувениры и тематические подарки", - заключили в ведомстве.
Москва Санкт-Петербург Краснодарский край СНГ ГУМ Большой театр Туризм
 
 
