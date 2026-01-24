Рейтинг@Mail.ru
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ - РИА Новости, 24.01.2026
10:39 24.01.2026
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ - РИА Новости, 24.01.2026
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ
Турция следит за переговорами РФ, США и Украины в ОАЭ, рассчитывает на их продуктивность, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:39:00+03:00
2026-01-24T10:39:00+03:00
в мире
россия
турция
сша
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
сша
в мире, россия, турция, сша, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, США, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), Реджеп Тайип Эрдоган
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ

Турция следит за переговорами России, США и Украины в ОАЭ

© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential CourtТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential Court
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Турция следит за переговорами РФ, США и Украины в ОАЭ, рассчитывает на их продуктивность, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
"Конечно же следим, рассчитываем на их продуктивность. Мы выступаем исходя из принципа, обнародованного господином президентом (Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.), что в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - заявил собеседник агентства.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 09:23
 
В миреРоссияТурцияСШАЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
