https://ria.ru/20260124/turtsija-2070043556.html
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ - РИА Новости, 24.01.2026
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ
Турция следит за переговорами РФ, США и Украины в ОАЭ, рассчитывает на их продуктивность, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:39:00+03:00
2026-01-24T10:39:00+03:00
2026-01-24T10:39:00+03:00
в мире
россия
турция
сша
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96279c7f2742c8c39a1733a1320b1518.jpg
https://ria.ru/20260124/galeotti-2070034039.html
россия
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb8fe013b7a177f9f3725242dca5b3c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, сша, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, США, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), Реджеп Тайип Эрдоган
Турция следит за переговорами по Украине в ОАЭ
Турция следит за переговорами России, США и Украины в ОАЭ