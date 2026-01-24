Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам" - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/reyd-2070108185.html
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам"
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам" - РИА Новости, 24.01.2026
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам"
Более 370 иностранных граждан доставлены в полицию в результате нового профилактического рейда во всех торговых точках сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге и... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:07:00+03:00
2026-01-24T21:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
x5 retail group
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049607802_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_b230392d0e26dd2fdabd694611ad2edc.jpg
https://ria.ru/20260123/zakon-2069796968.html
https://ria.ru/20260124/gai-2070096386.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049607802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_813655809e2d3bce0d35d993a15bba23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, x5 retail group, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, X5 Retail Group, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам"

Еще 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам" в Петербурге

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗадержанный иностранный трудовой мигрант возле автобуса полиции
Задержанный иностранный трудовой мигрант возле автобуса полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Задержанный иностранный трудовой мигрант возле автобуса полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Более 370 иностранных граждан доставлены в полицию в результате нового профилактического рейда во всех торговых точках сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в распределительном центре X5 Retail Group, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу сообщала, что полиция провела рейд во всех магазинах сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в результате 580 иностранцев были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. В четверг оперативно-профилактическое мероприятие по проверке законности пребывания и проживания иностранных граждан в России прошло в распределительном центре компании X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов "Перекресток".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе
23 января, 11:38
"Двадцать четвертого января 1414 сотрудников полиции совместно с Росгвардией побывали во всех 139 торговых точках сети "Перекресток" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в распределительном центре X5 Retail Group, расположенном в доме 181 по Московскому шоссе", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на территории распредцентра проверке подверглись 87 единиц автотранспорта и 380 граждан. В результате в отдел полиции доставлены 95 иностранцев, на них составлены административные протоколы.
"В результате выезда в 139 супермаркетов "Перекресток" полицейскими были проверены 570 граждан из них в участки доставлены 280, в отношении нарушителей законодательства будет принято решение о привлечении к ответственности", – рассказали в региональном главке МВД.
Ранее сообщалось, что вечером 21 января после конфликта с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Уточнялось, что инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения в краже молодого человека в "Перекрестке", который распылил газ из баллончика в сторону охранников. Позднее было установлено, что потерпевший скончался от механической асфиксии.
По версии следствия, обвиняемые, являясь неофициальными сотрудниками охраны одного из магазинов торгового центра, произвели необоснованное задержание 24-летнего молодого человека, применив к нему физическую силу и удушающие приемы. Двоим задержанным мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пункт "ж" часть 2 статьи 105 УК РФ).
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП
Вчера, 18:46
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияX5 Retail GroupФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала