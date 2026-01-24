Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные города для путешествий весной по России - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/puteshestvie-2070039755.html
Названы самые популярные города для путешествий весной по России
Названы самые популярные города для путешествий весной по России - РИА Новости, 24.01.2026
Названы самые популярные города для путешествий весной по России
Санкт-Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений для путешествий по России в марте-апреле, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок", проанализировав РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:09:00+03:00
2026-01-24T10:09:00+03:00
москва
санкт-петербург
сочи
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932736194_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d2dad304c742c05c715fff5ec728ca78.jpg
https://ria.ru/20260109/tailand-2066965870.html
https://ria.ru/20251111/otdykh-2054062782.html
москва
санкт-петербург
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932736194_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_af406486370bd927da6017362754a8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, сочи, россия, туризм
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Россия, Туризм
Названы самые популярные города для путешествий весной по России

Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений РФ для отдыха весной

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений для путешествий по России в марте-апреле, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок", проанализировав бронирования в отелях и апартаментах на первые месяцы весны.
«
"На весну 2026 года (март-апрель) россияне запланировали на 18% больше путешествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 российских направлений на этот период входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Эсто-Садок, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Кисловодск и Кировск (Мурманская область)", - рассказали в сервисе.
Пляж в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Названы направления, куда поедут россияне после январских каникул
9 января, 09:10
Там добавили, что заметный рост интереса россиян наблюдается к городам, подходящим для экскурсионного отдыха. Например, число бронирований в Туле на весну выросло на 58%, в Смоленске - на 46%, в Нижнем Новгороде - на 21%, в Волгограде - на 16%, в Светлогорске - на 15%, в Калининграде и Москве - на 5%.
«
"Кроме того, увеличился спрос на направления для активного и горнолыжного отдыха. В Мурманске количество бронирований выросло на 39%, в Кировске (Мурманская область) - на 27%, в Эсто-Садке - на 14%, в Архызе - на 8%", - также обратили внимание в компании.
Средняя стоимость проживания по России весной 2026 года составляет 6 тысяч рублей, что на 8% выше показателя 2025 года (5,5 тысячи рублей). В поездках по стране россияне чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд - на них приходится почти половина всех бронирований (26% и 24% всех бронирований на март-апрель соответственно).
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
11 ноября 2025, 02:09
 
МоскваСанкт-ПетербургСочиРоссияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала