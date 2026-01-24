Названы самые популярные города для путешествий весной по России

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений для путешествий по России в марте-апреле, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок", проанализировав бронирования в отелях и апартаментах на первые месяцы весны.
"На весну 2026 года (март-апрель) россияне запланировали на 18% больше путешествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 российских направлений на этот период входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Эсто-Садок, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Кисловодск и Кировск (Мурманская область)", - рассказали в сервисе.
Там добавили, что заметный рост интереса россиян наблюдается к городам, подходящим для экскурсионного отдыха. Например, число бронирований в Туле на весну выросло на 58%, в Смоленске - на 46%, в Нижнем Новгороде - на 21%, в Волгограде - на 16%, в Светлогорске - на 15%, в Калининграде и Москве - на 5%.
Средняя стоимость проживания по России весной 2026 года составляет 6 тысяч рублей, что на 8% выше показателя 2025 года (5,5 тысячи рублей). В поездках по стране россияне чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд - на них приходится почти половина всех бронирований (26% и 24% всех бронирований на март-апрель соответственно).
