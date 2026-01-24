Названы самые популярные города для путешествий весной по России

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений для путешествий по России в марте-апреле, рассказали РИА Новости в сервисе "Островок", проанализировав бронирования в отелях и апартаментах на первые месяцы весны.