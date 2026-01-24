Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение простуды - РИА Новости, 24.01.2026
08:40 24.01.2026
Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение простуды
Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение простуды - РИА Новости, 24.01.2026
Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение простуды
Лечение простуды и ОРВИ обходится большинству россиян в суммы не превышающие трех тысяч рублей, говорится в исследовании страхового брокера Mains, с которым... РИА Новости, 24.01.2026
здоровье - общество
волгоград
воронеж
омск
россия
грипп
орви
простуда
волгоград
воронеж
омск
россия
1920
1920
true
здоровье - общество, волгоград, воронеж, омск, россия, грипп, орви, простуда
Здоровье - Общество, Волгоград, Воронеж, Омск, Россия, Грипп, ОРВИ, Простуда
Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение простуды

РИА Новости лечение простуды и ОРВИ обходится большинству россиян в 3 тыс руб

Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лечение простуды и ОРВИ обходится большинству россиян в суммы не превышающие трех тысяч рублей, говорится в исследовании страхового брокера Mains, с которым ознакомилось РИА Новости.
По данным экспертов, 59,1% россиян в сезоне осень-зима 2025-2026 года уже переболели простудой или гриппом. "Отвечая на вопрос о том, сколько примерно денег было потрачено ими или их семьями на лечение (включая препараты, вызов/посещение врача, диагностику) в связи с этими заболеваниями, респонденты чаще всего называли суммы в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей — на них пришлось 35,4% ответов", - говорится в исследовании.
Женщина с простудой - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Врач рассказала, как противостоять вирусам подручными средствами
5 января, 02:26
Еще 26% участников исследования сообщили, что тратят на лечение не более 1 тысячи рублей. При этом 25,2% участников признались, что тратят на эти цели от 3 тысяч до 7 тысяч рублей.
Расходы в диапазоне от 7 тысяч до 15 тысяч рублей назвали 1,1% участников исследования, а суммы свыше 15 тысяч не называл никто. Еще 12,3% затруднились дать оценку своим расходам.
При этом самые большие суммы на лечение ОРВИ и простуды в диапазоне от 7 тысяч до 15 тысяч рублей называли жители только семи городов: в Волгограде доля таких ответов составила 6,3%, в Воронеже — 5,3%, в Омске — 3,8%, в Нижнем Новгороде — 3,3%, в Екатеринбурге и Новосибирске — по 1,3% и в Москве — 0,8%.
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ: россияне начали жаловаться на опасное осложнение из-за гриппа А
22 декабря 2025, 12:08
Суммы из наиболее популярного в целом по стране диапазона 1000-3000 рублей стали лидерами по числу упоминаний в 9 из 17 городов, в которых проводилось исследование. В Омске их назвали 53,8% респондентов, в Волгограде и Краснодаре — по 50%, в Перми — 45,5%, в Москве — 45%, в Санкт-Петербурге — 43,7%, в Ростове-на-Дону — 41,7%, в Самаре — 31,2% и в Красноярске — 30%. Не называли суммы из этого диапазона только в Уфе.
При этом в Самаре и Красноярске диапазон 1000-3000 рублей делит первое место по популярности с диапазоном до 1 тысячи рублей, доли упоминаний сумм из них в этих двух городах совпали. Также суммы до 1 тысячи рублей чаще других называли жители Казани (36,9% ответов), Новосибирска (33,8%) и Нижнего Новгорода (30%).
В четырех городах чаще всего звучали суммы от 3 до 7 тысяч рублей. В Тюмени их назвали 71,4% опрошенных, в Уфе — 50%, в Екатеринбурге — 33,8% и в Воронеже — 31,6%.
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Гонконгский грипп в России: что важно знать о симптомах и лечении
26 декабря 2025, 14:58
 
Здоровье - ОбществоВолгоградВоронежОмскРоссияГриппОРВИПростуда
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
