В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Иностранец напал на сотрудника Госавтоинспекции при оформлении ДТП на Заневском проспекте в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать третьего января в 08.46 у дома 14 по Заневскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и Mercedes-Benz C250. После аварии из немецкой иномарки вышел 33-летний иностранный гражданин, сидевший на пассажирском сиденье, и ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля "Фольксваген Поло", повредив его", - сообщает управление в Telegram-канале.
Для оформления ДТП на место прибыл наряд Госавтоинспекции УМВД России по Красногвардейскому району. "Во время оформления дорожно-транспортного происшествия буйный пассажир автомобиля Mercedes ударил одного из сотрудников ДПС", - добавили в Госавтоинспекции.
После чего мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства, а сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован.
Собранные материалы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти - ред.) УК РФ.