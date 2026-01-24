Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/gai-2070096386.html
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП - РИА Новости, 24.01.2026
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП
Иностранец напал на сотрудника Госавтоинспекции при оформлении ДТП на Заневском проспекте в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:46:00+03:00
2026-01-24T18:46:00+03:00
авто
санкт-петербург
россия
ленинградская область
гибдд мвд рф
volkswagen group
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ae192bd879ca9650089ce33155e7c1e5.jpg
https://ria.ru/20260124/dtp-2070081269.html
https://ria.ru/20260124/moskvich-2070076158.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7680ca29f607e93a2673953faca0aa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, санкт-петербург, россия, ленинградская область, гибдд мвд рф, volkswagen group, происшествия
Авто, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, Происшествия
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП

Иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП в Петербурге

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Иностранец напал на сотрудника Госавтоинспекции при оформлении ДТП на Заневском проспекте в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать третьего января в 08.46 у дома 14 по Заневскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и Mercedes-Benz C250. После аварии из немецкой иномарки вышел 33-летний иностранный гражданин, сидевший на пассажирском сиденье, и ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля "Фольксваген Поло", повредив его", - сообщает управление в Telegram-канале.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Раменском из-за ДТП с участием фуры рухнули четыре опоры ЛЭП
Вчера, 16:45
Для оформления ДТП на место прибыл наряд Госавтоинспекции УМВД России по Красногвардейскому району. "Во время оформления дорожно-транспортного происшествия буйный пассажир автомобиля Mercedes ударил одного из сотрудников ДПС", - добавили в Госавтоинспекции.
После чего мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства, а сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован.
Собранные материалы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти - ред.) УК РФ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Ленинградской области задержали москвича, укусившего бывшую подругу
Вчера, 16:02
 
АвтоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьГИБДД МВД РФVolkswagen GroupПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала