В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП

"Двадцать третьего января в 08.46 у дома 14 по Заневскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и Mercedes-Benz C250. После аварии из немецкой иномарки вышел 33-летний иностранный гражданин, сидевший на пассажирском сиденье, и ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля "Фольксваген Поло", повредив его", - сообщает управление в Telegram-канале.