15:24 23.01.2026 (обновлено: 16:12 23.01.2026)
В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 23.01.2026
общество, яна лантратова, кем стать, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Яна Лантратова, Кем стать, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.
Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты "тринадцатой стипендии" с перечислением в декабре (либо в последнюю декабрьскую выплату стипендии) обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию", - сказано в письме.
Предлагается также распространить данную инициативу на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в части государственных стипендий соответствующих уровней.
Ожидаемыми результатами реализации меры, как считает Лантратова, являются краткосрочное снижение финансовой напряженности студентов и их семей в предновогодний период, повышение устойчивости образовательных траекторий, более равные стартовые условия для обучающихся из семей в студенческой среде.
В письме глава думского комитета отметила, что проблематика заключается в том, что у значимой части обучающихся отсутствуют стабильные собственные доходы, а возможности семьи поддерживать студента неодинаковы, вследствие чего одинаковые по статусу образовательные траектории фактически сопровождаются разным уровнем материальной обеспеченности.
