В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.

Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты "тринадцатой стипендии" с перечислением в декабре (либо в последнюю декабрьскую выплату стипендии) обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию", - сказано в письме.

Предлагается также распространить данную инициативу на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в части государственных стипендий соответствующих уровней.

Ожидаемыми результатами реализации меры, как считает Лантратова , являются краткосрочное снижение финансовой напряженности студентов и их семей в предновогодний период, повышение устойчивости образовательных траекторий, более равные стартовые условия для обучающихся из семей в студенческой среде.