Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 16 по 18 января среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.