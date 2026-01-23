Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 23.01.2026
09:47 23.01.2026
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 79% респондентов доверяют главе государства, следует РИА Новости, 23.01.2026
Работу Путина оценивают положительно 80% россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".
Большинство (80%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 10% россиян придерживаются противоположного мнения.
Кроме того, 79% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 12% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (51%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 31% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 14% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 4% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 16 по 18 января среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Единая РоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
