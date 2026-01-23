Европа может влезть в итоги встречи по Украине в Абу-Даби, заявил политик

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Страны Европы могут потребовать размещения европейских "миротворцев" на украинской территории после заседания рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби, но такая попытка едва ли встретит понимание Москвы и Вашингтона, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.