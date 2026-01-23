Рейтинг@Mail.ru
16:44 23.01.2026
Европа может влезть в итоги встречи по Украине в Абу-Даби, заявил политик
Европа может влезть в итоги встречи по Украине в Абу-Даби, заявил политик
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
стив уиткофф
кирилл дмитриев
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев
Ральф Нимайер
Ральф Нимайер. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Страны Европы могут потребовать размещения европейских "миротворцев" на украинской территории после заседания рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби, но такая попытка едва ли встретит понимание Москвы и Вашингтона, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"(Европе – ред.) придется принять то, что будет представлено. Европейцы могут попробовать влезть, заявив, что хотят направить миротворческие силы. Это возможно, но, на мой взгляд, не очень вероятно, потому что им откажут. Думаю, и Россия, и США им скажут однозначно "нет" – никаких европейских "миротворческих сил" на Украине. Что они смогут заявить против? Ничего", - считает собеседник агентства.
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров
Вчера, 15:47
По оценке собеседника, теперь западноевропейские политики уже не могут прямо призывать к продолжению войны, как это сделал в 2022 году бывший премьером Британии Борис Джонсон. Европейские государства навредят своему имиджу, если открыто выступят против мира, указал собеседник. Кроме того, отметил он, в прошлый раз согласие Киева воевать дальше по советам из Европы привело только к ухудшению положения Украины.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
Встреча в Абу-Даби определит будущее Украины, считает турецкий эксперт
Встреча в Абу-Даби определит будущее Украины, считает турецкий эксперт
Вчера, 15:18
 
