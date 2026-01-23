Больше не красный уголок. Корпоративные музеи меняют акценты в работе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сегодня на большинстве крупных российских предприятий существуют свои корпоративные музеи. Некоторые из них представляют собой современные выставочные пространства, но большинство ограничивается небольшой экспозицией с одним-двумя сотрудниками в штате. Что могут предложить посетителям корпоративные музеи в современной высококонкурентной среде? Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Корпоративные музеи России считают своим неофициальным днем рождения 24 января 1709 года, когда по инициативе Петра I на базе Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге была создана "Модель-камора" — специальное хранилище корабельных моделей, чертежей и инструментов, сообщила генеральный директор Национальной премии "Корпоративный музей" Наталья Нечаева.

"Почему именно с этого дня мы ведем отсчет нашей истории? Потому, что "Модель-камора" была создана не только для хранения предметов и документов, но и для того, чтобы обучать специалистов. То есть профориентация с самого начала была основной функцией корпоративных музеев, и она отличает их от всех остальных музеев. Интересно отметить, что Кунсткамера, первый музей России, была создана в 1714 году. То есть мы на пять лет опередили все государственные музеи, которые ведут свой отсчет с 1714 года", — заявила она.

Наталья Нечаева также рассказала про историю Национальной премии "Корпоративный музей", которая была создана в Перми в 2018 году, чтобы продвигать идеи корпоративных музеев, содействовать их развитию и совершенствованию их гуманитарной миссии.

"За семь сезонов премии к нам присоединилось уже 828 проектов, это достаточно серьезный результат. После наших конкурсов, когда музеи возвращаются к себе на родину, их компании задумываются о том, что нужно провести реконструкцию музеев или добавить в них что-то новое. И эта практика способствует совершенствованию корпоративных музеев на местах", — добавила она.

Начальник управления по связям с общественностью и органами власти обособленного подразделения ПАО "ТМК" в г. Волжский, руководитель аппарата управляющего директора филиала ПАО "ТМК" Волжский трубный завод Игорь Малюгин рассказал об истории развития корпоративных музеев в СССР и России и об их огромном разнообразии.

"Когда мы говорим "корпоративный музей", мы представляем себе, в первую очередь, заводские музеи. Но это еще и самые разные ведомственные музеи, например, банков или театров. Все они очень разные. Это могут быть как площадки на тысячи квадратных метров, так и маленькие музеи на 20—30 квадратных метров, которые выполняют роль центра культурной и общественной жизни поселка или небольшого городка. И при всем этом разнообразии, корпоративные музеи сегодня переживают бурный рост, решая для своих регионов общественные, культурные, просветительские и образовательные задачи", — подчеркнул он.

Директор выставочного комплекса АО "Гознак" Наталия Ипатова представила опыт создания "Музея истории денег" в Санкт-Петербурге, который уже несколько лет возглавляет лидером рейтинга российских корпоративных музеев.

""Музей истории денег", десятилетие которого мы будем отмечать в этом году, это один из важнейших социально-экономических проектов АО "Гознак". Когда мы начинали работать над его созданием, нашей главной задачей было показать людям то, чего они не видели никогда. Это экспонаты из уникального собрания Госзнака, в которое входят монеты, банкноты, монеты, ценные бумаги, документы, книги и рисунки. Это собрание всегда имело статус производственного, и никто его не видел, кроме сотрудников предприятия. Все изменилось с открытием нашего музея, который изначально задумывался как общедоступный. Тем более, что мы находимся в центре Санкт-Петербурга, на территории Петропавловской крепости", — рассказала она.

Директор частного учреждения культуры "Интерактивный центр ФосАгро" Юлия Бондаренко поделилась опытом работы над экспозициями музея во всех городах присутствия компании.