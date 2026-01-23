Минэнерго создаст рабочую группу со странами Центральной Азии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", в рамках которых было принято решение о создании рабочей группы по энергетике со странами Центральной Азии, сообщило Минэнерго РФ.
"Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии. Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", состоявшихся в МИД РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мероприятии были рассмотрены вопросы сотрудничества по реализации плана совместных действий на 2025-2027 годы, который был принят по итогам второго саммита "Центральная Азия - Россия" в Душанбе 9 октября, а также инициатив, выдвинутых в ходе мероприятия лидерами центральноазиатских стран.
Кроме того, сообщается, что по итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы по энергетике на уровне заместителей министров. Она позволит рассматривать вопросы взаимодействия по линии ТЭК в шестистороннем формате.
Подчеркивается, что в состав рабочей группы войдут представители энергетических ведомств России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
"Участники рабочей группы будут заниматься системной работой по исполнению плана действий, одобренного главами государств", - приводятся в сообщении слова Маршавина.
