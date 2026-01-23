Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго создаст рабочую группу со странами Центральной Азии - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/minenergo-2069919069.html
Минэнерго создаст рабочую группу со странами Центральной Азии
Минэнерго создаст рабочую группу со странами Центральной Азии - РИА Новости, 23.01.2026
Минэнерго создаст рабочую группу со странами Центральной Азии
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", в рамках которых было принято решение... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:48:00+03:00
2026-01-23T16:48:00+03:00
экономика
россия
центральная азия
душанбе
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038027317_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_22a2fdedb09e754f26f8c4f6b0da01c8.jpg
https://ria.ru/20251016/vostok-2048640513.html
https://ria.ru/20251126/atlantika-2057457285.html
россия
центральная азия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038027317_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_7c154691f565b1c0c0b09ea3d90a1a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральная азия, душанбе, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Центральная Азия, Душанбе, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Минэнерго создаст рабочую группу со странами Центральной Азии

Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", в рамках которых было принято решение о создании рабочей группы по энергетике со странами Центральной Азии, сообщило Минэнерго РФ.
"Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии. Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", состоявшихся в МИД РФ", - говорится в сообщении.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России
16 октября 2025, 15:30
Отмечается, что на мероприятии были рассмотрены вопросы сотрудничества по реализации плана совместных действий на 2025-2027 годы, который был принят по итогам второго саммита "Центральная Азия - Россия" в Душанбе 9 октября, а также инициатив, выдвинутых в ходе мероприятия лидерами центральноазиатских стран.
Кроме того, сообщается, что по итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы по энергетике на уровне заместителей министров. Она позволит рассматривать вопросы взаимодействия по линии ТЭК в шестистороннем формате.
Подчеркивается, что в состав рабочей группы войдут представители энергетических ведомств России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
"Участники рабочей группы будут заниматься системной работой по исполнению плана действий, одобренного главами государств", - приводятся в сообщении слова Маршавина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Атлантика начала пожинать плоды конфликта с Россией
26 ноября 2025, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральная АзияДушанбеМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала