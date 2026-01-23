Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидером по росту производства вина среди российских регионов в прошлом году стала Кабардино-Балкария, а больше всего этого алкоголя производилось в Краснодарском крае, следует из анализа РИА Новости статистических данных.
Вино в прошлом году производило 18 регионов против 19 субъектов годом ранее. Выпуск виноградного вина полностью прекратился в Алтайском крае.
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
21 января, 08:52
Сильнее всего производство выросло в Кабардино-Балкарии - в 1,8 раза, до 984,4 тысячи декалитров. В тройку также пошли Ленинградская область и Дагестан, где выпуск вина подскочил на треть - до 3,9 миллиона и 2,2 миллиона декалитров соответственно. Еще примерно на четверть производство алкоголя из винограда увеличилось в Северной Осетии - до 3,4 миллиона декалитров, а в Адыгее оно увеличилось на 19% - до 1,9 миллиона.
Сильнее всего производство вина сократилось в Тверской области (в 87 раз), а также в Томской области (на половину).
Больше всего вина в прошлом году было традиционно произведено в Краснодарском крае - 15,5 миллиона декалитров, или 42% всего вина в стране. В тройку также вошли Крым (7,1 миллиона, или 19%) и Ленинградская область (почти 11%).
Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщал, что производство виноградного вина в России в 2025 году выросло на 13,6% и составило 36,981 миллиона декалитров.
Рецепт домашнего вина из винограда
23 февраля 2025, 17:30