https://ria.ru/20260123/gd-2069968486.html
В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий
В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий - РИА Новости, 23.01.2026
В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:24:00+03:00
2026-01-23T19:24:00+03:00
2026-01-23T19:24:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
https://ria.ru/20260123/stipendiya-2069893451.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия, кем стать
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия, Кем стать
В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий
В ГД внесли проект об увеличении стипендии до 18,9 тыс руб
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе.
Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ
с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц.
«
"Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке.
Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов
, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.