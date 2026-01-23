Рейтинг@Mail.ru
19:24 23.01.2026
В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для РИА Новости, 23.01.2026
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия, кем стать
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия, Кем стать
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе.
Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц.
"Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке.
Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФСправедливая РоссияКем стать
 
 
