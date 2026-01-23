Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Лидеры стран Европы и Евросоюза не высказываются насчет заседания рабочей группы РФ, США и Украины в Абу-Даби, поскольку европейская сторона фактически исключила себя из мирного процесса, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Они сами себя вывели из урегулирования, потому что не шли ни на какие конструктивные шаги. Всегда одно и то же – больше денег для Украины и новые санкции. Даже в Давосе (глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен гордо сказала о выделении 90 миллиардов евро Киеву. Так что они просто не имеют никакого отношения к этому процессу", - объяснил собеседник молчание в Европе насчет этой встречи.
Политик предположил, что Евросоюз может узнать о результатах переговоров рабочей группы даже не от ее участников, а из СМИ.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
