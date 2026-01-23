Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
14:47 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/evropa-2069884474.html
Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби
Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби
Лидеры стран Европы и Евросоюза не высказываются насчет заседания рабочей группы РФ, США и Украины в Абу-Даби, поскольку европейская сторона фактически... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:47:00+03:00
2026-01-23T14:47:00+03:00
юрий ушаков
еврокомиссия
россия
в мире
сша
абу-даби
стив уиткофф
кирилл дмитриев
россия
сша
абу-даби
юрий ушаков, еврокомиссия, россия, в мире, сша, абу-даби, стив уиткофф, кирилл дмитриев
Юрий Ушаков, Еврокомиссия, Россия, В мире, США, Абу-Даби, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев
Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби

Нимайер: Европа молчит о встрече по Украине в Абу-Даби, поскольку не ищет мира

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Лидеры стран Европы и Евросоюза не высказываются насчет заседания рабочей группы РФ, США и Украины в Абу-Даби, поскольку европейская сторона фактически исключила себя из мирного процесса, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Они сами себя вывели из урегулирования, потому что не шли ни на какие конструктивные шаги. Всегда одно и то же – больше денег для Украины и новые санкции. Даже в Давосе (глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен гордо сказала о выделении 90 миллиардов евро Киеву. Так что они просто не имеют никакого отношения к этому процессу", - объяснил собеседник молчание в Европе насчет этой встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
Вчера, 08:00
Политик предположил, что Евросоюз может узнать о результатах переговоров рабочей группы даже не от ее участников, а из СМИ.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
22 января, 08:00
 
Юрий УшаковЕврокомиссияРоссияВ миреСШААбу-ДабиСтив УиткоффКирилл Дмитриев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
