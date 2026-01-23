Немецкий политик объяснил, почему Европа молчит о встрече в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Лидеры стран Европы и Евросоюза не высказываются насчет заседания рабочей группы РФ, США и Украины в Абу-Даби, поскольку европейская сторона фактически исключила себя из мирного процесса, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик предположил, что Евросоюз может узнать о результатах переговоров рабочей группы даже не от ее участников, а из СМИ.