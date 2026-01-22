В Ленинградской области предъявили обвинение по делу об утилизации отходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Учредителю и руководству двух компаний, которые вместо утилизации отходов вывозили их в карьер в Ленинградской области, предъявлено обвинение по трем статьям, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ ранее в четверг сообщила, что экономическая полиция раскрыла незаконную схему утилизации отходов в Ленинградской области, которая привела к хищению более 381 миллиона рублей. Были задержаны пять фигурантов. Как отмечала пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они являются руководителями и сотрудниками компаний "ЦБИ" и "Воронцовское", которые вместо утилизации вывозили отходы в карьер "Воронцовское-2" в Выборгском районе Ленобласти. Это привело к загрязнению окружающей среды, экологический ущерб оценивается в более 1,5 миллиарда рублей, уточняли в УФСБ.
Как отмечает СУСК РФ по Ленобласти, в настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по трем статьям.
"Следственными органами... учредителю и руководящему составу ООО "Цементно-бетонные изделия" (ЦБИ – ред.) и генеральному директору ООО "Воронцовское" предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
Следствие направило в суд ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.