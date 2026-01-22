В Ленинградской области предъявили обвинение по делу об утилизации отходов

"Следственными органами... учредителю и руководящему составу ООО "Цементно-бетонные изделия" (ЦБИ – ред.) и генеральному директору ООО "Воронцовское" предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.