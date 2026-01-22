Коварный диагноз: рак желудка. Как не оказаться в зоне риска?

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Несмотря на все достижения медицины, это заболевание продолжает оставаться в числе лидеров по смертности среди онкологических болезней в мире.

Почему же его так часто обнаруживают на поздних, зачастую неизлечимых стадиях и что наука знает о профилактике?

Бессимптомная угроза

Главная опасность рака желудка — его долгое и практически бессимптомное течение. Человек может годами жить, не подозревая о формирующейся опухоли, списывая возможные недомогания на гастрит или другие, менее серьезные проблемы с ЖКТ. К тому моменту, когда появляются выраженные симптомы — сильные боли, резкое похудение, непроходимость, — болезнь нередко находится в запущенной стадии.

© Depositphotos.com / AndrewLozovyi Боль в животе © Depositphotos.com / AndrewLozovyi Боль в животе

Медицина уже давно определила круг ключевых факторов риска, которые могут провоцировать развитие заболевания. Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин указывает на прямую связь с питанием.

Чрезмерное употребление соленой, маринованной, копченой, острой и слишком горячей пищи вызывает постоянное раздражение и повреждение слизистой оболочки желудка, создавая почву для патологических изменений. Важную роль играет и дефицит в рационе свежих овощей и фруктов — основных источников природных витаминов и антиоксидантов, защищающих клетки.

Отдельным мощным фактором является курение: токсичные вещества из табачного дыма, попадая в желудок со слюной, оказывают прямое канцерогенное воздействие на его клетки.

Поможет ли диета — научная точка зрения

Влияние питания на онкологические риски — предмет многочисленных международных исследований. В экспертном отчете Всемирного фонда по исследованию рака (WCRF) содержатся конкретные рекомендации . В их основе — анализ данных, связывающих определенные стили питания с частотой заболеваний.

Например, доказано, что употребление красного и переработанного мяса (колбасы, сосиски, бекон) повышает риск колоректального рака. Соленая рыба (например, по-кантонски) ассоциируется с раком носоглотки, а алкоголь — с целым спектром заболеваний: от рака полости рта и пищевода до рака молочной железы. Масштабный анализ 860 научных работ, проведенный учеными из Европы и США, в целом подтвердил эти выводы. Злоупотребление алкоголем повышает вероятность рака толстой кишки, пищевода, печени и молочной железы.

© iStock.com / grandriver Кружка кофе © iStock.com / grandriver Кружка кофе

С другой стороны, диета, богатая клетчаткой, цельнозерновыми продуктами, овощами и фруктами, оказывает защитный эффект. Молочные продукты, кальций и цельнозерновые — вовсе снижают риск развития колоректального рака. Подтвердилось и положительное влияние кофе на снижение риска рака печени и базалиомы кожи.

Эксперименты и новые горизонты

Ученые не останавливаются на констатации фактов, а используют диету как инструмент для поиска новых методов борьбы с раком. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) изучали влияние низкокалорийной и кетогенной (с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов) диет на рост опухоли поджелудочной железы у мышей.

Раковым клеткам для агрессивного роста требуется много энергии в виде глюкозы и "строительного материала" — липидов. Эксперимент показал, что низкокалорийная диета, лишающая опухоль и того, и другого, оказалась эффективнее в подавлении ее роста, чем кетогенная. Это открытие важно не для составления универсальных диетических рекомендаций для пациентов (низкокалорийный рацион может быть опасен), а для разработки лекарств.

© Depositphotos.com / stockasso Салат из свежих овощей © Depositphotos.com / stockasso Салат из свежих овощей

"Есть многочисленные доказательства того, что диета может повлиять на динамику развития ракового заболевания, однако это не панацея", — отмечает ведущий автор исследования, практикующий онколог Мэтью Вандер Хейден. Он подчеркивает, что в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход и консультация с лечащим врачом.

Надежда на раннюю диагностику

Одна из главных проблем — поздняя диагностика. Сегодня она требует инвазивной процедуры — гастроскопии с биопсией. Однако наука движется в сторону менее травматичных методов.

Международная группа биологов из США, Китая и Вьетнама обнаружила потенциальный биомаркер рака желудка — микроРНК под названием MiR130b. Эта молекула появляется в крови пациентов еще до развития видимой опухоли, часто на фоне инфекции Helicobacter pylori — бактерии, провоцирующей язву и рак.

"Это было ретроспективное исследование. Но теперь мы можем начать изучение этого биомаркера на различных группах пациентов", — говорит руководитель исследования доктор Хуанита Мерчант.

Простой анализ крови в будущем может стать инструментом скрининга, позволяющим выявить группу риска и назначить эндоскопическое обследование именно тем, кому оно необходимо, до появления симптомов.

Сейчас борьба с раком желудка ведется на нескольких фронтах, начиная с популяризации здорового питания как меры профилактики. Пока универсального средства нет, но комбинация ответственного отношения к своему здоровью, научного прогресса и своевременного обращения к специалистам остается самым действенным оружием в этой борьбе.